Assurance chômage : la 10e séance acte l'échec des négociations, l'Etat reprend la main

Motif de la brouille entre partenaires sociaux : la lutte contre la multiplication des contrats courts. Patronat et syndicats ont échoué à trouver une solution notamment sur le problème de la précarité des travailleurs les plus précaires. Une autoroute s'ouvre maintenant pour le gouvernement qui va reprendre les rênes sur ce dossier. Non seulement, un coup de bambou pour le principe du paritarisme... mais aussi, côté syndical, la crainte de voir réduits certains droits pour les chômeurs, ou côté patronal, l’inquiétude de nouveaux coûts pour les entreprises.