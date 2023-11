Assurance chômage : accord in extremis entre syndicats et patronat

Accord en vue entre syndicats et patronat sur une nouvelle convention d'assurance chômage. Vendredi soir, à l'issue d'une laborieuse négociation, la CFDT et la CFTC ont indiqué vouloir signer un projet d'accord définissant les conditions d'indemnisation des chômeurs à compter du 1er janvier 2024. Selon le texte, les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent pour la première fois pourront être indemnisés au bout de cinq mois de travail au cours des derniers 24 mois, au lieu de six mois actuellement. Les modifications des conditions d'indemnisation des seniors consécutives à la réforme des retraites, que le gouvernement voulait voir figurer dans l'accord, ont finalement été renvoyées à une négociation sur l'emploi des seniors, en dépit de la volonté initiale des organisations patronales de les inclure.

Par ailleurs, les patrons, qui voulaient abaisser leurs cotisations d'assurance chômage de 4,05% à 3,95% de la masse salariale, ont finalement accepté une diminution deux fois moins importante, de 0,05%.

Les lignes rouges tombent

De son côté, FO a dit attendre la décision de son bureau confédéral lundi, tout en expliquant que « les lignes rouges sont tombées », selon le négociateur Michel Beaugas. En réponse, le gouvernement va donc « étudier » la compatibilité de l'accord élaboré par les partenaires sociaux avec les objectifs qu'il leur avait fixé en amont dans une lettre de cadrage, a indiqué de son côté le ministère du Travail. Les représentants de la CGT et de la CFE-CGC ont indiqué pour leur part qu'ils n'envisageaient pas de signer.

« On part, on ne sera pas signataires », a lancé le négociateur de la CFE-CGC Jean-François Foucard, dénonçant un « simulacre de négociation ».

Le syndicat des cadres avait fait savoir que le maintien de la dégressivité des allocations pour les hauts revenus était pour lui une ligne rouge. Cette disposition « ne partira pas », a affirmé Jean-François Foucard.

La CGT, elle, avait averti d'emblée qu'elle n'accepterait aucune baisse de droits pour les chômeurs. « On n'a pas changé d'avis », a indiqué vendredi soir à l'AFP le négociateur du syndicat Denis Gravouil.

Cadrage du gouvernement

Le gouvernement était prêt à reprendre la main si ces derniers ne parvenaient pas à un compromis. L'exécutif a étroitement cadré les débats dans un document envoyé début août aux partenaires sociaux : pas de retour sur la réforme de 2019, qui a notamment durci les conditions d'accès à l'indemnisation des chômeurs, ni sur celle de 2023, qui module les conditions de l'assurance chômage selon la situation du marché du travail et a réduit la durée d'indemnisation de 25%.

En février 2019, les dernières négociations sur l'assurance chômage s'étaient soldées par un échec : les partenaires sociaux en avaient tenu responsable l'exécutif, qui les avait, selon eux, placés devant une équation impossible.