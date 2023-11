Assurance chômage : le gouvernement ne va pas agréer la convention signée par les partenaires sociaux

C'est un petit coup de tonnerre que vient de provoquer le gouvernement chez les partenaires sociaux. Matignon a choisi de ne pas agréer la convention d'assurance chômage que syndicats et patronat ont eu tant de mal à négocier cet automne. Du jamais vu depuis des années. En effet, l'exécutif estime ne pas avoir suffisamment de garanties concernant l'indemnisation des seniors, pour ratifier cet accord, tout juste conclu le 15 novembre.

L'emploi des seniors dans le viseur du gouvernement

Bruno le Maire la semaine dernière sur France info avait donné le « la ». Avant de s'envoler pour la Nouvelle Calédonie, le ministre de l'Economie avait lancé qu'il ne voyait pas pourquoi les seniors avaient une durée d'indemnisation différente du reste de la population. Les seniors sont en effet indemnisés plus longtemps que les autres demandeurs d'emploi. Les mots du locataire de Bercy avaient fait grincer dans le landerneau social. Mais, peu pensaient que c'était bien plus qu'un ballon d'essai, comme les politiques ont coutume d'en lancer.

Mais, c'était une façon de mettre la pression sur les partenaires sociaux. Et pour cause, ce lundi matin, plusieurs représentants syndicaux ont reçu un appel du gouvernement leur expliquant que le compromis trouvé lors de la dernière négociation sociale sur l'assurance chômage ne serait pas agréé en l'état.

La surprise des partenaires sociaux

Le gouvernement assure qu'il veut être sûr que des économies vont bel et bien être réalisées du côté de l'indemnité des demandeurs d'emplois de plus de 55 ans. Il faut dire que cette question spécifique des seniors a été renvoyée à une autre négociation ( autrement dit : une négociation dans la négociation) qui doit s'ouvrir prochainement. N'ayant pas de garanties « en dur » que les partenaires sociaux vont bien négocier sur ce sujet et tenir parole, l'exécutif leur met donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En effet, le gouvernement envisage de prendre un décret de carence jusqu'à 6 mois - c'est à dire jusqu'à juin prochain- pour qu'ils négocient sur l'emploi des seniors.

Les partenaires sociaux ont pourtant d'ores et déjà prévu dans la future convention de décaler de deux ans la plupart des droits des seniors de 53 ans à 55 ans et de 55 à 57 ans, ce qui doit permettre de réaliser 440 millions d'euros d'économie à l'Unedic. « Insuffisant », selon l'exécutif, qui souhaite que les partenaires sociaux aillent beaucoup plus loin.

Les partenaires sociaux se sentent bafoués

Cette décision met d'ores et déjà en émoi les partenaires sociaux. Contactés par la Tribune plusieurs leaders syndicaux, - CGT et FO notamment - se disent choqués par cette décision. Ils attendent que l'annonce soit officielle pour prendre la parole. Mais pour eux, c'est un énième manque de respect du dialogue social par l'exécutif. « c'est un coup de canif dans le contrat de confiance que nous pouvions avoir », assure un membre de Force ouvrière. « Qu'ils ne fassent pas semblant de mal comprendre », répond une source gouvernementale. Et d'ajouter :« Nous avons fixé un cadrage. Nous ne pouvons pas valider un accord conditionnel. L'accord sera respecté dès lors que les syndicats auront mené la négociation sur laquelle ils se sont engagés ».

Beaucoup voient aussi dans ce choix, une fébrilité extrême du gouvernement à l'égard des agences de notation. L'agence Standard & Poor's doit rendre sa note de la dette de la France ce vendredi 1er décembre. L'excessif veut montrer qu'il peut encore réformer, et notamment trouver des économies du côté de l'assurance chômage. Surtout à un moment où le taux de chômage remonte, et où l'économie se contracte.

Contrairement aux réformes du régime des intermittents, ou d'une réforme des retraites, susceptibles de créer des tensions sociales, et de mettre les Français dans la rue, le gouvernement sait que modifier les règles des demandeurs d'emploi ne suscite aucune mobilisation dans l'opinion publique.

En attendant, ce sont donc les règles en vigueur qui devraient se prolonger au -delà du 1er janvier et courir jusqu'au 1er juin 2024.