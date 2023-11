Emploi : le taux de chômage progresse en France, pénalisé par le ralentissement de l'économie mondiale

Mauvaise surprise sur le front de l'emploi. Selon l'Insee, le taux de chômage a enregistré une hausse au troisième trimestre, à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte), contre 7,2 au deuxième trimestre, selon l'Insee ce mercredi 15 novembre.

Avec cette hausse de 0,2% sur un an, le taux de chômage retrouve ainsi son niveau du deuxième trimestre 2022, mais reste nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,1 points), a précisé l'institut.

Sur le trimestre, il augmente de 0,7 point pour les 15-24 ans, à 17,6%, presque à son niveau d'un an auparavant (-0,1 point). Pour les 25-49 ans, il augmente de 0,2 point sur le trimestre et de 0,3 point sur un an, à 6,7%. Enfin, pour les 50 ans ou plus, le taux de chômage est stable sur le trimestre et sur un an, à 5,1%.

64.000 chômeurs de plus

En outre, le nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du travail (BIT), a progressé de 64.000 à 2,3 millions de personnes, relève dans un communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques. Quant au taux de chômage de longue durée (au moins un an), il est également stable sur le trimestre, à 1,8% de la population active.

Enfin, le « halo autour du chômage », soit les personnes désirant retourner sur le marché de l'emploi mais qui ne sont pas considérées comme chômeuses par le BIT (chercher effectivement un emploi et être disponible pour en prendre un), augmente, lui, « légèrement » sur le trimestre (+39.000) et nettement sur un an (+164.000), selon l'Insee. Deux millions de personnes sont concernées.

« On pouvait s'attendre à une telle hausse compte tenu du ralentissement de l'économie mondiale », a aussitôt affirmé le ministre du Travail Olivier Dussopt dans un message transmis à la presse, affirmant rester « mobilisé » face à cette augmentation qu'il espère « ponctuelle ». Pour rappel, le taux de chômage était resté quasiment stable au deuxième trimestre, à 7,2% de la population active en France (hors Mayotte) contre 7,1% au premier trimestre.

Une hausse qui était attendue

L'Insee avait déjà prévenu mi-octobre que le taux de chômage en France devrait enregistrer une « légère hausse » au second semestre à 7,3%.« Au second semestre 2023, le taux de chômage se relèverait (..) légèrement, à 7,3 % de la population active, après s'être situé depuis près d'un an autour de 7,1-7,2%, soit son niveau le plus bas depuis 1982 », avait écrit l'Institut, en rappelant que cela ne tient pas compte de la « baisse en trompe-l'œil », pendant le premier confinement de 2020.

De son côté, la Banque de France estime que le chômage devrait remonter progressivement jusqu'à 7,8% en 2025, restant toutefois en deçà de son niveau pré-Covid. « Atteindre le plein emploi, c'est-à-dire passer de 7% à moins de 5% de chômage, ne peut être immédiat en raison du ralentissement actuel. Mais c'est réaliste d'ici quelques années », estimait son gouverneur, François Villeroy de Galhau, mi-septembre.

Côté salaires, l'Insee a pu souligner que « malgré le ralentissement récent des prix à la consommation, le salaire moyen par tête (SMPT) continuerait d'évoluer à un rythme soutenu, compte tenu de la prise en compte de l'inflation passée dans les renégociations salariales et du versement, surtout en fin d'année, de la prime de partage de la valeur. »

L'emploi salarié du privé tient le cap

Du côté de l'emploi salarié du secteur privé, l'Insee avait indiqué début novembre qu'il était « quasi-stable » au troisième trimestre, avec la destruction de seulement 17.700 postes (-0,1%). Il s'agit du deuxième trimestre de quasi-stabilité (+0,1% au trimestre précédent), après plusieurs en nette augmentation en 2021 et 2022. L'emploi salarié privé excède de 0,7% son niveau d'un an auparavant (soit 138.800 emplois supplémentaires) et celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019) de 6,0% (+1,2 million d'emplois).

L'intérim, boussole du marché de l'emploi, baisse pour le troisième trimestre consécutif. Ce secteur baisse de 1,9% (-15.300 emplois), après -0,5 % au deuxième trimestre (soit 4.300 emplois en moins) et -2,5 % au premier trimestre (-20.400 emplois). L'emploi intérimaire est légèrement au-dessous de son niveau d'avant la crise sanitaire (-0,5%).

Croissance française en berne Début novembre, l'Insee a aussi confirmé le ralentissement de la croissance française, à 0,1%, contre +0,6% au deuxième trimestre. L'exécutif n'a pas tardé à réagir à ce mauvais chiffre. Bruno Le Maire a ainsi salué une économie française qui « se tient » au troisième trimestre. Assurant avoir « tenu ses objectifs de croissance pour 2023 », le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé cette semaine que le recul de l'inflation devrait permettre au gouvernement d'atteindre également ses objectifs en 2024, compris pour le moment dans une fourchette de 1,4 à 1,6%.

(Avec AFP)