Au congrès de Régions de France, Carole Delga et Jean-Pierre Farandou plaident pour « révolution du ferroviaire »

Alors que la France est entrée dans une crise énergétique qui a mis en lumière la nécessité d'adopter de réelles mesures de sobriété, le train pourrait tirer profit de cette nouvelle donne pour gagner du terrain sur la route et l'aérien. Le transport ferroviaire constitue une alternative à développer à travers une « révolution ferroviaire » que la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, également présidente de Régions de France, a appelé de ses vœux.

Dans une tribune publiée dans Le Monde mercredi, elle invite l'Etat à « réinvestir massivement tant au niveau du réseau que du matériel ». Un discours qu'elle a renouvelé ce jeudi à Vichy, à l'occasion du Congrès de Régions de France, au cours duquel La Tribune a inauguré la tournée qu'elle organisera fin 2022 et en 2023 intitulé « Transformons la France au coeur des régions ».

« Le rail permet de répondre à l'urgence climatique, c'est le transport le moins polluant, le moins cher et le plus sûr », a justifié l'élue socialiste, évoquant également « un enjeu de souveraineté industrielle ».

Le train « mode de transport le plus écologique »

« Il y a une envie de train car le grand public a compris que c'est le mode de transport le plus écologique », a confirmé Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. « Il y a les transports régionaux, le fret qui est une alternative aux camions et le TGV, alternative à l'avion », a-t-il détaillé. Au sujet du fret, le dirigeant s'est montré particulièrement optimiste, assurant que le fret ferroviaire « a repris trois points de part de marché sur la route, signe que de plus en plus d'entreprises font le choix du train pour leurs transports ».

Jean-Pierre Farandou a, également, cité en exemple le projet de ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur (LNPCA) qui doit relier les métropoles du littoral. « Il faut investir et la ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur est déjà une réponse », a-t-il insisté. Un appel partagé par Carole Delga selon qui « c'est le moment d'une révolution ferroviaire. Nous devons investir massivement dans le rail », plaidant également pour « la gratuité des transports en commun ». La présidente de région a, elle, cité en exemple l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne « où il va y avoir un grand plan d'investissement dans les infrastructures ferroviaires » et a, ainsi, invité l'Etat à s'en inspirer.

« L'évolution du rail est en marche » veut croire le ministre des Transports

De son côté, le ministre des Transports, Clément Beaune, également présent ce jeudi à Vichy a tenu à assurer du soutien de l'exécutif quant au ferroviaire sur lequel « nous prendrons des engagements précis » avec les régions, a-t-il affirmé. Confiant, le ministre a affirmé croire que « cette révolution du rail est en marche ». « Il faut que pour un sujet comme le réseau on le finance sur 10, 15, 20 ans de manière régulière. C'est une révolution qui s'inscrit sur des années d'efforts constants », a-t-il encore ajouté.