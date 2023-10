Budget 2024 : Bruno Le Maire veut aller au-delà des 16 milliards d'euros d'économies déjà prévues

C'était attendu, l'heure est bel et bien aux économies pour le ministre de l'Économie. Ce lundi 9 octobre, Bruno Le Maire a souhaité qu'un milliard d'euros d'économies supplémentaires soient inscrites au budget 2024 « à l'issue du travail parlementaire », au-delà des quelque 16 milliards prévus par le texte du gouvernement.

Le projet de loi de finances (PLF) 2024 sera examiné en commission dès ce mardi.

Le gouvernement veut donner des gages de sérieux budgétaire, confronté à une dette qui a dépassé 3.000 milliards d'euros et à un déficit largement hors des clous européens qui range la France parmi les mauvais élèves de la zone euro. Pour rappel, lors de la présentation du projet de loi de finances (PLF) 2024 le 27 septembre dernier, l'exécutif indiquait qu'il prévoyait quelque 16 milliards d'euros d'économies l'an prochain.

« Ce serait formidable si la France pouvait envoyer ce message, gouvernement et majorité, que nous sommes capables d'améliorer la copie du gouvernement non pas avec de nouvelles dépenses, mais avec 1 milliard d'économies supplémentaires, voilà l'ambition que je fixe à notre majorité », a ainsi expliqué Bruno Le Maire ce lundi.

Samedi déjà, le ministre avait déclaré son « soutien » à des propositions d'économies « responsables » et qui « ont du sens », sans en donner l'ampleur souhaitée. Il a suggéré aux parlementaires de la majorité de proposer des amendements pour ajouter des « économies » au projet de loi de finances 2024, à l'occasion d'une table-ronde au « campus européen » de Renaissance, l'événement de rentrée du parti macroniste, à Bordeaux.

« Si des parlementaires de la majorité (...) me proposent des économies supplémentaires, qu'elles sont responsables et qu'elles ont du sens, je les accepterai, je les soutiendrai et nous les mettrons dans le budget 2024 », a ainsi souligné le patron de Bercy.