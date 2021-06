Mesures d'urgence : le gouvernement prévoit une rallonge de 15 milliards d'euros

La fin du "quoi qu'il en coûte" n'est peut-être pas pour demain. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt doivent présenter leur projet de loi de finances rectificative (PLFR) devant l'Assemblée nationale et le Sénat mercredi 2 juin après le conseil des ministres. Ce collectif budgétaire prévoit une rallonge de 15,5 milliards d'euros pour les mesures d'urgence par rapport au projet de loi de finances présenté en septembre 2020. Le prolongement des restrictions au cours des premiers mois de l'année 2021 et la mise en place du confinement au mois d'avril ont obligé l'exécutif à revoir sa copie budgétaire dans un contexte économique dégradé.

Si les comptables de Bercy n'ont pas changé leurs prévisions de croissance pour 2021 à 5%, les chiffres décevants du produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre 2021 pourraient venir compromettre ces objectifs. "Il y a eu une révision de la croissance en 2020 à -7,9% contre -8,2%. Cette révision ne modifie pas la prévision de croissance à 5% en 2021 [...] Cette prévision de croissance à 5% repose sur un suivi fin de l'activité au cours du premier trimestre. L'activité des entreprises est soutenue par le déploiement du plan de relance, la consommation est ralentie par le confinement et le commerce extérieur reste négatif" indique l'entourage des ministres. Pourtant, l'acquis de croissance pour 2021, qui correspond à la croissance que l'on aurait fin 2021, si l'activité restait au niveau du premier trimestre jusqu'à la fin de l'année, ne cesse de se détériorer.

6,4 milliards d'euros pour l'activité partielle

Parmi les principales mesures d'urgence communiquées par l'entourage des ministres, l'activité partielle représente la plus grosse enveloppe (6,4 milliards d'euros). Ce dispositif est à nouveau monté en puissance au mois d'avril au moment du confinement avec la fermeture des écoles, des crèches et des activités non-essentielles. Les derniers chiffres du ministère du Travail montrent que 2,7 millions de salariés du secteur privé ont été placés en chômage partiel au mois d'avril. Ils étaient 2,4 millions en mars 2021, soit une hausse de 13% sur un mois. Au plus fort de la crise au printemps 2020, près de 9 millions de salariés avaient été concernés par le chômage partiel, et en novembre 2020, lors du deuxième confinement, ils étaient 3,1 millions. La prise en charge du chômage partiel par l'Etat et l'Unedic devraient cependant diminuer jusqu'au mois d'août.

La compensation des exonérations de cotisations sociales représente la seconde plus grande enveloppe de ce budget rectificatif (4 milliards d'euros). Arrivent ensuite, le fonds de solidarité (3,4 milliards d'euros), les provisions sur dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (1,5 milliard d'euros). Des dépenses supplémentaires concernant l'hébergement d'urgence ou les aides aux agriculteurs ont été également été inscrites dans les documents budgétaires.

"Ce PLFR doit permettre le rechargement des dispositifs d'urgence. Ce budget doit faciliter la sortie de crise et l'accompagnement vers la levée des mesures d'urgence. Cette recharge comprend les exonérations de charges sociales, l'activité partielle et le fonds de solidarité. Le rechargement est calibré sur une prévision technique de la sortie des aides que l'on peut prévoir aujourd'hui" précise le cabinet d'Olivier Dussopt.

Plan de relance : pas de recalibrage mais un redéploiement

Le prolongement de la pandémie et la brutalité de la crise économique ont amené plusieurs économistes à demander un recalibrage du plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé en septembre 2020. Au sein du gouvernement, Bercy n'a pas plaidé pour un gonflement de cette enveloppe. "Le plan de relance de 100 milliards a été bien calibré. Après quelques mois, des redéploiements sont nécessaires à hauteur de 500 millions d'euros. Certains de ces redéploiements vont aller vers l'industrie du futur" indique l'entourage du ministre des Comptes publics. Pourtant, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé un deuxième étage de ce plan de relance lors d'une interview accordée à la presse régionale il y a quelques semaines.

Un déficit record

Cette rallonge de l'enveloppe budgétaire 2021 fait exploser les compteurs du déficit qui devrait passer de 8,5% du produit intérieur brut à 9,4%. "Le fait que nous ayons un déficit plus important en 2021 par rapport à 2020 tient au fait que nous avons cette année à la fois les mesures de protection et à la fois les mesures de relance" indique le ministère des Finances. Au final, la dette devrait frôler les 117% du PIB à la fin de l'année 2021 si la situation sanitaire continue de s'améliorer. A Bercy, on veut rester "sur une ligne prudente. L'OCDE table sur une croissance de 5,8% et la Commission européenne prévoit 5,7%. Les aléas restent significatifs. Le premier aléa est sanitaire."

