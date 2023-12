Catastrophes naturelles : Bercy accorde une augmentation de 20% sur la majorité des contrats d'assurance dès 2025

Les contrats d'assurance pour les professionnels et les particuliers vont coûter plus cher en France. En cause, l'augmentation des catastrophes naturelles et un système de financement déficitaire depuis près de dix ans. Pour ne pas trop pénaliser le secteur, France Assureurs et la Caisse centrale de réassurance (CCR) ont obtenu les fourchettes de revalorisations demandées.