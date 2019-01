"Choose France" : Macron en opération séduction devant les chefs d'entreprise

Emmanuel Macron et son gouvernement ont vanté, lundi 21 janvier, l'attractivité économique de la France devant 150 grands patrons du monde entier réunis au château de Versailles, à l'occasion du 2e sommet "Choose France", choisissez la France. Parmi eux ,étaient par exemple présents les numéros un - ou exceptionnellement d'autres dirigeants - de Microsoft, Uber, Snap, Ikea, Cisco, Procter & Gamble, General Electric, JPMorgan , HSBC, Allianz, Bayer, BMW , Daimler, Fujitsu ou encore Toyota Motor . Objectif de l'opération : rassurer les milieux d'affaires, en pleine crise des "gilets jaunes".

Aussi, après des semaines de manifestations et de violences, le chef de l'Etat a assuré ces chefs d'entreprise de sa volonté de continuer à réformer son pays, tout en écoutant les revendications des Français. En ce jour anniversaire de la décapitation du roi Louis XVI, le président est revenu sur le destin tragique de ce monarque et de son épouse Marie-Antoinette. "S'ils ont connu une telle fin, c'est parce qu'ils ont renoncé à réformer", a-t-il déclaré, selon l'Elysée.

600 millions d'euros d'investissements

Le chef de l'Etat est ensuite longuement revenu sur son agenda de réformes, passées et à venir, avant un échange en anglais avec ses hôtes. Des décisions d'investissements représentant plus de 600 millions d'euros ont été dévoilées à l'occasion de ce deuxième sommet "Choose France", et d'autres devraient être rapidement actées, a annoncé la présidence de la République.

Le président s'est dit "heureux de les avoir rassemblés pour confirmer que la France est sur les rails des réformes", rappelant les secteurs déjà concernés et ceux à venir : Etat et action publique, assurance chômage et retraites notamment. Il a aussi appelé de ses voeux un changement culturel en France, "pays d'innovation, de création", où "nous avons besoin de plus de personnes prêtes à prendre des risques".

Allez de l'avant

Alors qu'Emmanuel Macron bénéficiait d'un bilan largement applaudi par les milieux économiques internationaux l'an dernier, les violences des dernières semaines ont fait naître des interrogations. Rien à voir, veut cependant croire la présidence, avec l'incertitude liée au Brexit au Royaume-Uni, où les Français ont ciblé 30 à 50 entreprises - dans l'automobile ou la pharmacie notamment - qu'ils espèrent voir investir en France pour atténuer l'impact de la sortie du pays de l'Union européenne. La présidence avait reconnu la semaine dernière qu'"on est dans un moment du quinquennat qui, sur le plan national, est plus difficile et qui nécessite une explication". A Versailles, Emmanuel Macron a décrit les manifestants comme "des gens qui contribuent, qui paient des impôts mais qui ne voient pas de progrès pour eux-mêmes". A ses yeux, "bâtir un projet de société inclusif" reste la question-clé. "Si nous ne le faisons pas, notre modèle de société va s'effondrer", a-t-il prévenu.

La contestation sociale n'était pas totalement absente à Versailles lundi, puisqu'une manifestation à l'appel de la CGT a rassemblé environ 400 personnes non loin du château, selon une source policière, et huit personnes ont été interpellées, dont cinq "gilets jaunes" pour "port de masques et banderoles", qui ont été entendus en audition libre avant d'être rapidement relâchés. Mais pour Sébastien Gendron, le président français de TransPod, le mouvement des "gilets jaunes" peut aussi être "une opportunité fantastique", qui "adresse des problématiques qui étaient déjà présentes depuis plusieurs années", comme la fiscalité ou les questions administratives. "Je pense qu'on a l'exécutif qu'il faut pour gérer ces problématiques", a-t-il estimé.

Rassurer les investisseurs étrangers

"Les patrons étrangers ne sont pas inquiets", a quant à lui martelé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "Ils viennent ici pour la deuxième année, pour cet événement qui marque l'attractivité retrouvée de la France". Or, "cette attractivité est décisive pour les Francais, vous ne pouvez pas réussir si vous n'attirez pas à vous les investissements étrangers."

"Ce que souhaitent les milliers de Francais qui ont manifesté, c'est d'avoir du travail. Ca ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, il faut des investissements, que des entreprises viennent, ouvrent de nouveau sites de production", a encore exposé le ministre.

Plusieurs groupes ont joué le jeu des annonces d'investissements. Parmi les plus notables cette année figure celui annoncé par le fabricant chinois de défibrillateurs et pacemakers Microport : 350 millions d'euros vont être consacrés sur cinq ans à l'agrandissement de son centre de recherche et développement à Clamart (Hauts-de-Seine). Cisco va développer son centre d'innovation à Paris, tandis que Microsoft va accentuer son effort dans l'intelligence artificielle en accueillant 100 ingénieurs de classe mondiale à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Adecco ou McKinsey lancent pour leur part d'ambitieux plans de recrutement, de 10.000 personnes en 2019 pour le spécialiste du travail temporaire et d'une centaine de consultants par an pendant trois ans pour le cabinet de conseil.