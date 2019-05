Comment les PME cherchent à reconquérir les territoires

Lors d'une conférence-débat organisée le lundi 27 mai au Sénat, la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France (Feef) avait invité des acteurs du monde politique et économique à venir débattre de la question "PME et territoires : la prochaine révolution économique ?". Alors que la France a traversé une crise sociale et démocratique sans précédent ces derniers mois, la question des disparités territoriales est devenue un sujet de préoccupation majeur.

Le président de la société Occurrence, Assaël Adary, expliquait lors de la présentation d'un baromètre que « pour plus de 8 Français sur 10, les PME jouent un rôle important dans le développement économique local [...] 77% des Français accordent leur confiance aux PME contre 28% pour les grandes entreprises. La proximité et la dimension humaine expliquent cette confiance. »

L'emploi productif des territoires

Dans un propos liminaire, la présidente de la Commission des affaires économiques et sénatrice des Yvelines, Sophie Primas, a déclaré que « les PME ont une contribution considérable dans nos territoires. Elles représentent 99% de notre tissu territorial [...] La PME, c'est l'emploi productif de nos territoires ». Après les résultats des élections européennes, Michel Raison, sénateur de la Haute Saône, a rappelé de son côté :

« L'ADN du Sénat, c'est la défense des territoires et des PME. Je ne défendrai pas les territoires contre les villes. Le rôle du politique est de réguler ce qui se passe. Le libéralisme intégral ne peut pas fonctionner sans régulation dans les territoires ».

Le président de la République, critiqué pour sa pratique "jupitérienne" du pouvoir, a annoncé le 25 avril dernier une meilleure prise en compte des territoires, et a déjà mobilisé le Premier ministre et un certain nombre de corps intermédiaires lors d'un séminaire à Matignon consacré à l'emploi et aux territoires au début du mois de mai. Le gouvernement devrait à nouveau réunir des représentants d'associations de collectivités locales pour réfléchir à des dispositifs pour rapprocher les citoyens des services publics durant la première semaine de juin. Outre ce changement de méthode affiché, l'exécutif veut mobiliser ses forces sur les territoires d'industrie.

Lire aussi : L'État prévoit 100 millions d'euros par an pour les territoires d'industrie

De multiples difficultés

Malgré un tissu productif très dense, les PME font face à de grandes difficultés à commencer par celui de la transmission. Didier Chabaud, économiste IAE-Sorbonne expliquait que « les PME ont plus de 35 ans d'âge moyen. »

« Très rapidement, il y a des problèmes de transmission et de succession. Les PME et les entreprises de taille intermédiaires (ETI) représentent 80% des créations d'emplois. Elles sont ancrées dans leur territoire et ont des perspectives à long terme. Jusqu'au pacte Dutreil, il y avait une vraie hémorragie chez les entreprises familiales. Il y a eu un basculement. Maintenant, les chefs d'entreprise peuvent plus facilement transmettre. »

Mais les difficultés demeurent, comme en témoignent tous les débats qui ont eu lieu autour de la loi Pacte.

Les défis pour attirer certains profils ont également été soulevés lors de l'échange. Un chef d'entreprise des Deux-Sèvres pointait « un problème d'attractivité pour les ingénieurs et les cadres, et un vrai souci pour les équipements. La privatisation des opérateurs n'a pas facilité certaines zones. Ils ne veulent pas venir là où c'est moins rentable ». Face à ces problèmes d'embauches, le gouvernement vient de lancer le volontariat territorial en entreprise inspiré du volontariat international en entreprise. Ce dispositif permet aux étudiants et jeunes diplômés d'avoir un an d'expérience dans une PME ou une ETI industrielle, implantées notamment dans les "territoires d'industrie".

D'autres problématiques d'ordre géographique ont également été soulignés. À ce propos, Franck Gintrand, directeur général de l'institut des territoires signalait que « les villes moyennes souffrent d'un déséquilibre entre le centre et les périphéries. »

« Il y a deux types de territoire. Certains sont propices à la création comme en PACA et d'autres sont propices à la transmission comme la Bretagne. Un tissu économique vieillissant est un sujet de préoccupation majeur. Par ailleurs, la mondialisation a mis à mal la connexion entre la conception et la production. »

Les multinationales dans le viseur

Les grands groupes ont fait l'objet de multiples échanges lors de l'événement. « Les PME font face à des difficultés, beaucoup plus que les grands groupes. Sur le plan quantitatif, les données du Grand débat ont montré que le sujet des PME apparaît quatre fois plus que le sujet CAC 40 », a précisé le président de la société Occurence. De son côté, Valérie Le Graët, directrice du groupe Le Graët, n'a pas mâché ses mots.

« Je me sens chahutée par les multinationales. Il y a une vraie différence entre les types d'impôts payés par les PME et les multinationales. Certaines ont saccagé le marché. On subit également la concurrence des fonds de pension basés au Luxembourg ».

Pour celle qui s'est montrée attachée au Morbihan, la concurrence fiscale au sein du Vieux continent est devenu un sujet de préoccupation majeur. Les derniers débats sur la fiscalité du numérique et la lutte contre les paradis fiscaux ont mis en évidence de profondes divisions au sein des États de l'Union européenne.

Lire aussi : Fiscalité : des écarts encore considérables entre les PME et les grandes entreprises