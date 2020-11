Confinement : un coût économique moins sévère qu'au printemps

(Crédits : Reuters)

Le second confinement entraînerait une perte d'activité de -12% au mois de novembre, selon une enquête de la Banque de France qui a interrogé plus de 8.000 entreprises. Si les dégâts sont moins colossaux qu'au printemps (-31%), l'économie française devrait néanmoins enregistrer une violente récession estimée entre -9% et -10% pour 2020.