Confinement : l'économie française à nouveau au bord du précipice

(Crédits : CLODAGH KILCOYNE)

L'annonce d'un reconfinement pour quatre semaines par le président de la République risque d'aggraver l'impact de la pandémie sur la croissance tricolore et de repousser une nouvelle fois la reprise. A long terme, la stratégie du "stop and go" s'avère néfaste. "C'est le plus souvent la marque d'une erreur de jugement, d'anticipation ou de décision, ou les trois à la fois", estiment l'économiste Bruno Cavalier.