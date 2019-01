Conjoncture : le déficit commercial se dégrade à nouveau

Les nuages se multiplient pour les échanges extérieurs français. Selon les derniers chiffres des douanes publiés ce mardi 8 janvier, le déficit commercial s'est creusé d'un milliard d'euros à 5,1 milliards d'euros en novembre. De janvier à novembre, le déficit cumulé de la balance commerciale française atteint ainsi 58 milliards d'euros, contre 60,7 milliards pour la même période en 2017.

Dans leur dernière note de conjoncture, les économistes de l'Insee soulignent que la contribution du commerce extérieur au produit intérieur brut (PIB) serait favorable sur l'ensemble de l'année 2018 (0,6 point contre 0,1 point en 2017). En revanche, les perspectives pour 2019 sont beaucoup moins favorables. La contribution du commerce extérieur à la croissance serait négative (0,3 point). Les tensions qui pèsent actuellement sur le commerce mondial pourraient avoir des répercussions négatives sur les échanges tricolores. Si la bataille économique entre les Etats-Unis et la Chine ne concerne qu'une faible partie des échanges commerciaux de la planète, elle peut contribuer à créer un climat d'incertitudes régulièrement mis en exergue par les institutions internationales dans leurs projections économiques.

Repli dans l'industrie navale

En novembre les importations sont reparties à la baisse, reculant de 1,8% après avoir enregistré une hausse de 2,3% le mois précédent, et ont atteint un montant de 46,3 milliards d'euros. Les exportations ont parallèlement fortement reculé, accusant une baisse de 4,4% après avoir bondi de 6,1% en octobre, pour s'établir à 41,2 milliards d'euros.

La dégradation du mois de novembre pour les exportations est liée "au repli des livraisons de l'industrie navale suite au montant exceptionnel des ventes du mois dernier. Les livraisons de "paquebots, bateaux de croisières et navires similaires" avaient connu un pic au mois d'octobre selon le communiqué du service des douanes.

Dans l'aéronautique et le spatial, la détérioration du solde commercial est plus mesurée. "Les ventes, tout en se repliant, se maintiennent à un haut niveau, tandis que le tassement des achats perdure." Les douanes précisent que, en novembre, les livraisons d'Airbus ont atteint 3,15 milliards d'euros pour 39 appareils contre 3,2 milliards d'euros pour 41 appareils (dont un A380) en octobre. "Avec ces résultats élevés, respectivement les cinquième et quatrième meilleures performances absolues de l'avionneur, la très nette relance de ses livraisons définitives à l'étranger s'affirme en cette fin d'année."

Par zone géographique, le déficit avec l'Union européenne s'est réduit légèrement en novembre. La balance commerciale s'est améliorée notamment avec l'Espagne, le Portugal. Au total, le déficit avec les pays de l'Union européenne (UE) atteint 2,69 milliards en novembre (contre 2,71 milliards le mois précédent). Avec la seule zone euro, il s'est inscrit à 3,22 milliards contre 3,42 milliards un mois plus tôt. En revanche, la balance commerciale s'est dégradée avec le Royaume-Uni en raison du repli des exportations après la poussée du mois d'octobre. Les incertitudes qui entourent l'issue du Brexit pourraient encore peser à l'avenir sur les échanges extérieurs des deux côtés de la Manche. Au total, le déficit avec les pays hors Europe s'est creusé à 3,59 milliards d'euros en novembre, contre 2,87 milliards le mois précédent.

L'amende de la Société générale plombe la balance des paiements

Du côté de la balance des paiements (qui prend en compte l'ensemble des flux d'actifs, réels, financiers et monétaires) s'est dégradée selon le communiqué de la Banque de France publié ce mardi. Selon l'institution bancaire, le déficit s'est creusé à 2,8 milliards euros en novembre contre 0,3 milliard euros en octobre. Cette détérioration s'explique principalement par les mauvaiss chiffres du commerce extérieur de biens passant de -3,1 milliards à -4,3 milliards entre octobre et novembre. De son côté, la balance des services reste excédentaire et au même niveau (2 milliards).

L'autre facteur qui a pu peser sur la dégradation du solde est le versement exceptionnel d'une amende de 1,3 milliard de dollars pour la résolution d'un litige de la Société Générale auprès des autorités américaines pour mettre fin aux enquête relatives à des violations d'embargos aux Etats-Unis. Ce règlement exceptionnel devrait permettre aux chiffres des échanges extérieurs tricolores de se redresser en fin d'année 2018.

Les tensions sur le commerce mondial restent bien présentes

Au début du mois de décembre, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont marqué une pause dans la bataille commerciale entamée quelques mois auparavant. Alors que le milliardaire américain avait prévu une hausse des taxes à partir du premier janvier dernier, les deux chefs d'Etat ont décidé de se laisser 90 jours pour tenter de trouver un accord en mardu G20 organisé à Buenos Aires. Depuis le début de la semaine, Pekin et Washington ont repris des négociations commerciales dans un dialogue "positif et constructif" selon des propos d'un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères rapportés par l'agence Reuters. Mais les différends entre les deux premières puissances économiques mondiales sont loin d'être résolus notamment en matière de propriété intellectuelle ou d'ouverture commerciale.

Dans ce contexte toujours tendu, les économistes de l'Insee anticipent une baisse des exportations française en dépit d'une demande mondiale à la France encore soutenue. L'institut de statistiques notent "un retour à la normale des livraisons aéronautiques. Elles reculeraient au premier trimestre malgré la livraison d'un grand contrat naval (-0,3 %) et se stabiliseraient au printemps." Au final, les exportations marqueraient le pas en 2018 et en ce début d'année 2019.