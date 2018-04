Commerce extérieur : le déficit se réduit légèrement

Le déficit commercial a légèrement diminué au mois de février pour atteindre 5,2 milliards d'euros, contre 5,4 milliards le mois précédent selon les chiffres publiés par les douanes ce vendredi. Sur les deux premiers mois de 2018, le déficit cumulé - en données corrigées de variations saisonnières et des jours ouvrés - atteint 10,6 milliards contre 13,5 milliards un an plus tôt. Ces dernières données sont en phase avec la dernière note de conjoncture de l'Insee qui annonce que les échanges commerciaux à l'international ne pèseraient plus sur la croissance de l'économie tricolore à l'horizon mi-2018. Malgré cette légère embellie, la situation du commerce extérieur est loin d'être idyllique.

Le gouvernement d'Édouard Philippe a annoncé quelques mesures relatives au regroupement des acteurs de l'exportation comme l'agence publique Business France et les Chambres de commerce et d'industrie, au sein de guichets uniques placés sous l'autorité des régions en France. Mais ces décisions pourraient être insuffisantes pour rétablir une balance commerciale en déficit depuis 2003.





Les exportations en recul

En février, les importations ont effacé leur gain du mois précédent, s'inscrivant en recul de 1,4% (après une progression de 1,0% en janvier) sous l'effet d'une importante contraction des approvisionnements aéronautiques, pour atteindre un montant de 44,9 milliards d'euros. Les exportations ont quant à elles enregistré un nouveau recul (-0,9% après -4,1%), à 39,7 milliards d'euros, mais cette diminution limitée "tient essentiellement à quelques replis conjoncturels", soulignent les Douanes dans le communiqué.

"Les livraisons de produits chimiques et de matériels électriques et de téléphonie, qui s'étaient amplifiées ces derniers mois, sont les premières concernées", est-il précisé.

Embellie pour l'industrie aéronautique

La balance commerciale s'améliore surtout pour l'industrie aéronautique. Cette situation repose avant tout sur une chute des importations et des ventes plus fermes.

"En février, les livraisons d'Airbus atteignent 2,161 milliards d'euros pour 25 appareils, contre 1,174 milliard d'euros pour 13 appareils en janvier. Comme il y a un an, la reprise est progressive après un creux des ventes en janvier, lui-même consécutif à un pic des livraisons en toute fin d'année précédente."

Mais le secteur de l'industrie aéronautique est un des rares à ne pas avoir délocalisé une partie importante de sa production à l'étranger contrairement à d'autres poids lourds de l'industrie comme l'automobile. Ce qui peut expliquer en partie ces bonnes performances.

Le déficit énergétique se réduit quant à lui légèrement avec des achats d'hydrocarbures naturels à la baisse ce mois-ci. Plusieurs branches industrielles voient cependant leur solde se détériorer en février, à l'image des produits chimiques ou les matériels électriques et de téléphonie où le "reflux des ventes est déterminant".

Par zones géographiques, le déficit avec les pays hors Europe s'est réduit à 3,40 milliards d'euros (3,91 milliards en janvier). Celui avec les pays de l'Union européenne s'est également réduit, à 3,11 milliards (contre 3,29 milliards). Avec la seule zone euro, il s'est inscrit à 3,47 milliards contre 3,53 milliards un mois plus tôt.





