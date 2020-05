Coronavirus : l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet

C'était attendu. Entré en vigueur le 24 mars, l'état d'urgence sanitaire est prorogé car sa levée le 23 mai "serait prématurée", "les risques de reprise épidémique" étant "avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours", indique le projet de loi qui va être examiné à partir de lundi par le Parlement. La décision a été prise ce samedi 2 mai, au cours d'un Conseil des ministres, et annoncée par le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran.

De nouvelles dispositions pour "intégrer les enjeux du déconfinement"

Le texte, qui comporte sept articles, vise à "conforter le cadre juridique" et l'"élargir" pour "y intégrer les enjeux du déconfinement", qui doit débuter le 11 mai, a précisé Olivier Véran.

"Nous allons devoir vivre pour un temps avec le virus", a-t-il souligné. "Apprendre à vivre avec le virus, voilà l'enjeu des prochains mois", a renchéri le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu durant plus de deux heures à l'Elysée.

Le texte précise notamment les conditions de quarantaine des personnes arrivant en France et atteintes du virus. Il porte aussi sur la mise en oeuvre d'un "système d'information" concernant les personnes malades et leur entourage pour une durée maximale d'un an.

Le projet de loi devrait être discuté par les sénateurs à partir de lundi après-midi, puis par les députés, probablement à partir du lendemain, a précisé la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

