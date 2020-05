Coronavirus : les informations essentielles du samedi 2 mai

[Article mis à jour à 11h46]

Alors que l'économie mondiale plonge dans la récession à cause du confinement de la moitié des habitants de la planète, de nombreux pays ont débuté ou s'apprêtent à accélérer leur déconfinement pour tenter de minimiser les dégâts. Le monde a également les yeux tournés vers les progrès de la médecine, alors que les Etats-Unis viennent d'autoriser en urgence la mise sur le marché de l'antiviral remdesivir.

Plus de 1,5 million de cas déclarés en Europe

Plus d'un million et demi de cas de contamination par le nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, soit un peu moins de la moitié du total mondial, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi à 8h50 GMT. Avec au moins 1.506.853 cas, pour 140.260 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 3.350.224 cas et 238.334 morts ont été recensés.

L'Espagne (215.216 cas, 24.824 décès), l'Italie (207.428, 28.236), le Royaume-Uni (177.454, 27.510), la France (167.346, 24.594) et l'Allemagne (161.703, 6.575) sont les cinq pays européens comptant officiellement plus de 150.000 cas sur leur territoire, tandis que la Russie (124.054, 1.222) est celui qui enregistre actuellement quotidiennement le plus grand nombre de nouveaux cas. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, de nombreux pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Etats-Unis : autorisation du remdesivir et menaces contre la Chine

L'Agence américaine du médicament (FDA) a accordé une autorisation en urgence à l'antiviral remdesivir qui, selon une étude, permet aux patients atteints du Covid-19 de se rétablir plus rapidement. Cela permettra aux hôpitaux américains de le prescrire aux malades graves, sous respirateur par exemple.

Cette nouvelle, annoncée par Donald Trump lui-même, a offert une bouffée d'oxygène en ce 1er Mai privé des traditionnels cortèges de la fête du Travail et particulièrement morose sur les marchés financiers, qui s'inquiètent des menaces de nouvelles sanctions américaines contre la Chine. Le président républicain, qui a lié l'apparition du virus à un laboratoire de la province chinoise du Wuhan, a menacé jeudi d'imposer de nouvelles taxes punitives à Pékin accusé par Washington d'avoir, par sa mauvaise gestion de la crise, permis au virus de se propager.

1,6 milliard de personnes menacées de perdre leur emploi dans le monde

Depuis les premiers cas apparus en décembre à Wuhan, plus de 3,3 millions de personnes ont été diagnostiquées comme porteuses du nouveau coronavirus, et 235.000 en sont mortes sur toute la planète. Pour tenter de ralentir la pandémie, le monde s'est cloîtré, mettant en sommeil des pans entiers de l'économie. Le coût de ces mesures s'annonce catastrophique pour plusieurs secteurs d'activités, dont le tourisme ou l'aviation, mais aussi pour les populations les plus vulnérables.

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), pas moins de 1,6 milliard de personnes risquent de perdre leurs moyens de subsistance à cause de cette crise. Dans plusieurs pays africains, les transferts financiers des travailleurs émigrés en Europe se sont presque taris. Les pays les plus riches n'échappent pas à la crise. L'Espagne a prévu une chute de 9,2% de son PIB en 2020, une envolée du chômage à 19%. Les Etats-Unis, qui ont encore enregistré près de 1.900 décès en 24h vendredi, sont le pays le plus frappé avec près de 65.000 morts au total. Ils totalisent déjà plus de 30 millions de demandes d'allocation chômage depuis la mi-mars, un record historique.

Les Américains impatients de se déconfiner

Pour sortir de ce marasme, plus de 35 des 50 Etats américains ont commencé ou sont sur le point de lever les strictes mesures de confinement, dénoncées par des poignées de manifestants dans tout le pays.

Le Texas a rouvert vendredi magasins, restaurants ou bibliothèques à condition qu'ils n'opèrent qu'à 25% de leur capacité. Le grand Etat du Sud américain avait pourtant enregistré la veille son plus lourd bilan en termes de décès (plus de 50 morts en une journée pour un total de 800). Attablé dans un restaurant de Houston, où les serveurs portent désormais masques et gants, Jack Sweed se dit "content de pouvoir soutenir les commerces locaux". Pour lui, "les mesures de sécurité qui ont été mises en place ont fonctionné" et les gens se sont "adaptés au virus", d'après l'AFP.

Les Etats-Unis continuent pourtant de déplorer quelque 25.000 nouveaux cas par jour, un "plateau" sur lequel ils sont bloqués depuis la mi-avril.

Vacances en Chine

Les Chinois, qui ne rapportent quasiment plus de cas, ont entamé vendredi leurs premières vraies vacances depuis le début de la crise. La Cité interdite, notamment, a rouvert, mais avec une jauge réduite.

Accusée par Washington de complaisance envers la Chine au début de la crise, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé à Pékin de l'associer aux enquêtes sur l'origine de la pandémie. Pour l'organisation, il s'agit de comprendre quel a été "l'hôte naturel" de ce virus, sa "transmission d'animal à humain".

Rio de Janeiro prolonge son confinement contre l'avis de Bolsonaro

Nouvelle source d'inquiétude: le Brésil, qui a enregistré 435 morts sur 24 heures, l'un des plus lourds bilans quotidiens. Le confinement a été prolongé à Rio de Janeiro jusqu'au 11 mai, une décision prise à l'encontre des positions du président Jair Bolsonaro, qui défend coûte que coûte la reprise de l'activité économique et a créé une tempête avec deux simples mots: "et alors" prononcés en réponse à une question sur les quelque 5.000 morts causées par le virus dans son pays.