Coronavirus : la réforme de l'indemnisation du chômage reportée au premier septembre

"La réforme a été conçue dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui", a justifié sur BFMTV et RMC la ministre, qui publiera un décret de report d'ici 48 heures.

Cette réforme durcit notamment le calcul de l'allocation pour les "permittents", ces travailleurs qui alternent contrats courts et périodes de chômage et qui sont nombreux dans les secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme, la restauration ou l'événementiel. Elle est depuis le début vivement critiquée par les syndicats qui demandent son abandon.

Remboursement des employeurs

La ministre a annoncé également la mise en place d'un "système similaire au chômage partiel" pour les personnes employées à domicile (assistantes maternelles, femmes de ménage...) qui n'ont plus de travail ou ont moins de travail. Les employeurs continueront de les rémunérer à hauteur de 80% de leur salaire habituel et ils se feront ensuite rembourser.

"Elles toucheront 80% de leur salaire, l'employeur fera l'avance et on le remboursera par le Cesu", a expliqué Mme Pénicaud. Pour les travailleurs indépendants, une décision sera prise dans les heures ou les jours qui viennent, a indiqué Mme Pénicaud. La perte de leur chiffre d'affaires sera indemnisée "soit par un fonds d'indemnisation, soit une dérogation aux arrêts maladie", a expliqué Mme Pénicaud.