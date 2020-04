Coronavirus : plus de la moitié des camions restent à l'arrêt en France

De nombreuses activités économiques sont ralenties, voire arrêtées, par le strict confinement imposé depuis un mois par les autorités françaises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

En conséquence, le secteur du transport routier est privé de nombreux clients et plus d'un quart des transporteurs (27%) sont complétement à l'arrêt. Mais les situations sont contrastées selon les types de denrées transportées.

"Les trois secteurs les plus impactés sont le transport lié au secteur de l'automobile (92% des entreprises à l'arrêt total), le déménagement (75%) et la livraison de meubles et de menuiseries (75%)", détaille l'organisation.

"Cela révèle toute l'hétérogénéité de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur (...) avec certains types de transports sous tension - alimentaire, produits de première nécessité -, alors que d'autres types de transport sont pratiquement à l'arrêt", poursuit-elle.