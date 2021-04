Covid-19 en 24h : dépenses de santé, vaccination des marins, dette des pays européens...

Dans une lettre adressée au Premier ministre mi-avril, les professionnels de la mer demandent que les marins soient éligibles à la vaccination prioritaire. (Crédits : Marine nationale)

Après plus d'un an de pandémie, l'Europe subit toujours la crise de plein fouet. Les aéroports du continent ne prévoient pas de retrouver leur niveau d'avant-crise avant deux ans, tandis que la dette des pays membres devrait dépasser le seuil de 60% du PIB d'ici 2022... Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.