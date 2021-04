Covid-19 en 24h : plans de relance, variant sud-africain, « déprogrammation administrative »...

Un syndicat de médecins libéraux s'inquiète de la « déprogrammation administrative » des opérations non urgentes et sans perte de chance avérée à court terme. (Crédits : CHU de Rennes)

Alors que le variant sud-africain se diffuse en France et particulièrement en Ile-de-France, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire appelle la Commission européenne à examiner rapidement les plans de relance pour aider les économies face à la crise. De leur côté, des médecins libéraux s'inquiètent de la « déprogrammation administrative » d'opérations face à la troisième vague… Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.