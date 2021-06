Covid-19 en 24h : plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) , « décisions difficiles », Pierre et Vacances...

Alors que la vaccination accélère et que la prochaine étape du déconfinement en France est prévue pour le 9 juin, Emmanuel Macron a prévenu qu'il devrait prendre des "décisions difficiles" pour la sortie de crise. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.

Emmanuel Macron a prévenu jeudi qu'il allait devoir prendre des « décisions difficiles » pour la sortie de la crise. (Crédits : GONZALO FUENTES)