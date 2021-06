Covid-19 en 24h : problèmes cardiaques, bateaux de croisières, Morgan Stanley...

L'INFO A SUIVRE - Un comité américain se penche sur des problèmes cardiaques chez des jeunes vaccinés

Des experts américains doivent se réunir mercredi aux Etats-Unis pour examiner quelque 300 cas d'inflammations au niveau du cœur déclenchées après l'injection de certains vaccins anti-covid, notamment chez des adolescents ou de jeunes adultes.

Ces cas ont été observés après les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, qui ont en commun de reposer sur la technologie de l'ARN messager.

Les experts indépendants sont convoqués par les Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays, pour passer en revue ces cas de myocardites et péricardites, respectivement une inflammation du muscle cardiaque ou de la membrane qui entoure le coeur.

Quelque 530 cas de myocardites ou péricardites auraient été reportés après l'administration d'une seconde dose de vaccin de Pfizer ou Moderna. Plus de la moitié concernaient des personnes entre 12 et 24 ans, en majorité des hommes. Le symptôme le plus couramment signalé était une douleur à la poitrine.

LE CHIFFRE DU JOUR - 100 milliards

La France a reçu le feu vert de la Commission européenne pour son plan de relance de 100 milliards d'euros, dont près de 40 milliards d'euros seront financés par des subventions européennes, a annoncé la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

"Je suis heureuse (...) d'annoncer que la commission soutient le plan de relance français", a déclaré Ursula von der Leyen depuis les jardins de l'Elysée, en brandissant avec Emmanuel Macron le dossier d'approbation du plan français.

LA PHRASE DU JOUR - « Nous avons traversé une période très sombre et une grande partie du public reconnaît que les organes d'information ont souvent été ceux qui ont fait la lumière dans cette obscurité »

Comme l'a souligné Rasmus Nielsen, directeur de Reuters, suite à la publication mercredi d'un rapport par l'institut, la pandémie a renforcé la confiance dans l'information. On estime ainsi que la confiance envers les médias a augmenté en moyenne de six points depuis le début de la pandémie, pour atteindre 44%.

La crise sanitaire a en effet attisé la soif d'informations fiables et une nette majorité de personnes souhaitent que les organisations médiatiques soient impartiales et objectives (74%), a déclaré mercredi le Reuters Institute for the Study of Journalism.

La confiance reste la plus élevée en Finlande (65%) tandis que les Etats-Unis tombent en bas du classement: seuls 29% de leurs habitants disent faire confiance aux médias. La France fait à peine mieux (30%), malgré un bond de 7 points.

LE GRAPHIQUE - L'activité du secteur privé continue de progresser

L'horizon continue de se dégager. L'activité du secteur privé a continué sa forte progression en juin en France à la faveur de l'assouplissement des restrictions sanitaires, atteignant son plus haut niveau depuis près d'un an avec un indice PMI composite à 57,1, selon une estimation d'IHS Markit.

Pour rappel, un indice supérieur à 50 marque une expansion de l'activité, tandis qu'un indice inférieur à 50 témoigne d'une contraction.

Il en va de même dans l'ensemble de la zone euro où cafés, restaurants et hôtels rouvrent leurs portes de plus en plus largement, tandis que les touristes européens recommencent à voyager. L'activité du secteur privé dans la zone euro a ainsi enregistré en juin sa plus forte croissance depuis 15 ans, avec un indice PMI composite atteignant 59,2 selon la première estimation du cabinet.

EN REGIONS - A Paris, une fièvre du samedi soir sous microscope

Danser sur la musique du DJ Laurent Garnier pour faire avancer la recherche sur le Covid : deux semaines avant la réouverture des discothèques, une expérimentation aura lieu samedi à Paris pour y évaluer le risque de transmission chez des fêtards non masqués mais vaccinés.

Baptisée "Reviens la nuit", cette expérience a pour but d'évaluer "la transmission du SARS-CoV-2 lors d'événements clubbing en intérieur, à jauge pleine, chez des gens vaccinés", a expliqué le coordinateur du projet, le Dr Jérémy Zeggagh, lors d'une visioconférence.

Cette expérimentation, dont les résultats sont attendus fin juillet, intervient quinze jours avant la réouverture des discothèques le 9.

La Région Sud se préparer à ré-accueillir des bateaux de croisières

Le 4 juillet, deux « géants des mers » quitteront le port de Marseille, après plus d'un an d'arrêt: le SeaSide de MSC Croisières, et le Costa Smeralda de Costa Croisières, les deux leaders du secteur en Europe.

Avec près de deux millions de passagers par an avant la crise sanitaire --100.000 seulement en 2020-- , Marseille est une « tête de pont » du secteur, « comme Rome ou Barcelone », assure Jean-François Suhas, président du Club de la croisière, qui fédère les acteurs locaux du secteur.

Le protocole sanitaire prévu est « draconien (...) avec un niveau de sécurité bien supérieur à tous les autres secteurs touristiques », assure Erminio Eschina, président de la Cruise Lines International Association (Clia): tests anticovid avant et après chaque sortie du bateau, quarantaine en sus pour l'équipage, excursions bulles encadrées par l'armateur obligatoires, jauge limitée dans les piscines... Pour s'y plier, les paquebots qui vont partir cet été « ne seront remplis qu'à 70% de leur capacité », reconnaît Raffaelle D'Ambrosio, Directeur général France de Costa Croisières.

A L'ETRANGER - Royaume-Uni: l'activité et l'emploi dopés par le déconfinement en juin

L'activité économique au Royaume-Uni s'est légèrement tassée mais reste très soutenue en juin tandis que le rythme des embauches atteint des records grâce à la levée d'une grande partie des restrictions sanitaires, d'après l'indice PMI Flash d'IHS Markit.

« Le mois de juin a enregistré une solide croissance à nouveau » commente IHS Markit, qui précise que « l'expansion économique globale en juin n'a été qu'un tout petit peu plus lente que le record de mai et parmi les plus rapides enregistrées depuis la création de l'indice en 1998 ».

« Les hausses de productivité ont été enregistrées à la fois dans l'industrie manufacturière et les services grâce à la réouverture de l'économie après le confinement dû au covid-19 plus tôt cette année », ajoute le cabinet d'études.

Etats-Unis: un premier objectif de vaccination manqué pour Biden

L'objectif fixé par Joe Biden de 70% de la population adulte avec au moins une injection de vaccin contre le covid au 4 juillet, le jour de la fête nationale, sera manqué, a concédé un responsable de la Maison Blanche.

Il s'agit de la première cible ratée en termes de vaccination pour le président américain, qui avait fait de la montée en puissance de la campagne d'immunisation sa priorité de début de mandat.

Ce but sera atteint "pour les adultes de 27 ans et plus" d'ici le 4 juillet, a déclaré Jeff Zients, coordinateur de la lutte contre le Covid-19 pour la Maison Blanche. Il l'est déjà pour les personnes de 30 ans et plus, a-t-il ajouté.

Pas de vaccin, pas de bureau: la nouvelle règle de Morgan Stanley à New York

La banque Morgan Stanley a décidé d'imposer non seulement à ses employés mais aussi à ses sous-traitants, ses clients et ses visiteurs d'être vaccinés contre le Covid-19 s'ils veulent accéder à l'un de ses bureaux à New York.

Cette nouvelle règle, en vigueur à partir du 12 juillet, a été présentée dans un message interne signé par le responsable des ressources humaines de l'entreprise Mandell Crawley, a indiqué une source proche de la banque d'affaires.

Les employés ont jusqu'au 1er juillet pour dire s'ils sont ou non vaccinés contre le Covid, sans avoir à présenter de preuves.

(Avec AFP)