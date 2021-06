Covid-19 en 24h : troisième vague en Afrique, inflation en zone euro, Disneyland Paris...

L'INFO À SUIVRE - Le Covid « s'amplifie et s'accélère » en Afrique, selon l'OMS

La troisième vague « s'amplifie et s'accélère » en Afrique avec les variants, a alerté le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le continent, en réclamant une augmentation de l'approvisionnement en vaccins.

Le nombre de « cas augmente de 22% par semaine » sur l'ensemble du continent, s'est inquiétée le Dr Matshidiso Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse virtuelle. Elle a lancé un appel à intensifier les livraisons de vaccins : « Près de 12 millions de personnes sont désormais entièrement vaccinées, mais cela représente moins de 1% de la population » du continent, précise l'OMS dans un communiqué.

L'OMS Afrique a par ailleurs noté une accélération de la vaccination sur le continent, avec plus de 5 millions de doses administrées au cours des cinq derniers jours, par rapport à une moyenne hebdomadaire de 3,5 millions de doses lors des trois dernières semaines.

LE CHIFFRE - 12 milliards d'euros de pertes

Les aéroports européens ont affirmé qu'ils pourraient mettre plus de dix ans à se remettre financièrement de la crise. D'autant plus que la reprise du trafic qui semble s'amorcer cet été sera faible et inégale, et le niveau de fréquentation de 2019 ne sera retrouvé au mieux qu'en 2025, a prévenu ACI Europe, qui représente plus de 500 équipements dans 55 pays.

Les aéroports ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 60% et leurs pertes atteindre 12 milliards d'euros en 2020, selon cette organisation, ACI Europe.

Il y a un mois pourtant, une partie des gestionnaires de ces équipements s'est engagée pour une « neutralité carbone » dès 2030, en avance de 20 ans sur l'objectif du secteur, l'organisation les fédérant a mis en garde contre un « effet ciseau » qui va « limiter (leur) programme ambitieux » de réduction des émissions de CO2.

LA PHRASE - « Je fais vraiment un appel solennel, à nouveau, aux soignants qui n'ont pas été vaccinés pour qu'ils franchissent ce cap » (Olivier Véran)

Le ministre de la Santé Olivier Véran a lancé sur BFMTV-RMC un « appel solennel » aux soignants, notamment en Ehpad, qui ne se sont pas encore fait vacciner et menacé de rendre pour eux la vaccination obligatoire.

« Je fais vraiment un appel solennel, à nouveau, aux soignants qui n'ont pas été vaccinés pour qu'ils franchissent ce cap. C'est important, ils ne peuvent pas être moins vaccinés que la population générale », a dit le ministre.

« Il y a 60% des adultes français qui ont déjà reçu une injection, il y a moins de 60% des soignants qui travaillent en Ehpad, ce n'est pas justifiable », a-t-il ajouté.

« J'appelle les employeurs, les salariés en Ehpad à se faire vacciner », a-t-il poursuivi, en prévenant que « si d'ici la fin de l'été ça ne devait pas s'améliorer, alors oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale pour ces publics particuliers ».

LE GRAPHIQUE - L'inflation de la zone euro dépasse l'objectif de la BCE

L'accélération de l'inflation se confirme en zone euro. A +2% en mai sur un an, la hausse des prix a même dépassé l'objectif fixé par la Banque centrale européenne qui vise un taux légèrement inférieur à 2% en rythme annuel, selon Eurostat.

La forte augmentation des prix de l'énergie a contribué à elle seule à hauteur de 1,19 point de pourcentage à celle de l'indice global d'inflation, les prix des services représentant 0,45 point et ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac 0,15 point.

Les économistes estiment que l'inflation pourrait culminer à 2,5% en rythme annuel d'ici la fin de l'année en raison de l'impact sur les prix de la réouverture progressive et de la répercussion de l'envolée des cours de nombreuses matières premières. Mais la BCE considère cette poussée inflationniste comme un phénomène temporaire et s'est engagée à ne pas resserrer pour l'instant sa politique monétaire.

EN RÉGION - Disneyland Paris rouvre ses portes, avec des mesures sanitaires « renforcées »

La présidente de Disneyland Paris a inauguré aujourd'hui la réouverture du célèbre parc d'attractions avec des mesures sanitaires « renforcées », dont le port du masque obligatoire dès 6 ans.

Après une première fermeture entre le 13 mars et le 15 juillet 2020, le parc a dû fermer ses portes à deux autres reprises. Cette fois, le parc, fermé depuis le 30 octobre 2020, rouvre avec une capacité d'accueil limitée. La jauge actuelle permet d'accueillir « 28.000 personnes, ce qui limite les entrées » du parc, prévu pour aller « jusqu'à 50.000 visiteurs par jour », selon Djamila Ouaz.

Mis à mal par la crise, les syndicats et la direction du parc avaient signé un accord collectif de ruptures conventionnelles, prévoyant jusqu'à 1.060 départs, début 2021.

À L'ÉTRANGER - L'Autriche revient à la normalité, rouvre ses pistes de danse

Le gouvernement autrichien a annoncé la réouverture à compter du 1er juillet de ses pistes de danse, pour la plupart fermées depuis la première vague de la pandémie en mars 2020, ainsi que la fin des restrictions des capacités pour les événements culturels.

Le masque FFP2, qui avait été imposé en janvier pour assurer une meilleure protection contre les variants, ne sera par ailleurs plus obligatoire. Il faudra cependant garder un masque classique dans les transports et lieux fermés. Outre la possibilité de danser à nouveau dans les discothèques, le couvre-feu sera aboli et les événements culturels et sportifs pourront reprendre devant des salles en jauge pleine.

« La situation est très, très bonne. Mieux, bien mieux que ce qui était attendu », s'est réjoui le chancelier conservateur Sebastian Kurz lors d'une conférence de presse à Vienne.

L'état d'urgence sera levé dimanche à Tokyo, un mois avant les JO

L'état d'urgence face au coronavirus sera levé dimanche à Tokyo et dans d'autres départements japonais, a confirmé le gouvernement nippon. La capitale et plusieurs autres départements japonais étaient soumis depuis fin avril à un régime d'état d'urgence qui consiste principalement à fermer les bars et restaurants en début de soirée et à leur interdire de vendre de l'alcool.

Le dispositif va prendre fin dimanche comme prévu pour Tokyo et huit autres départements du pays, a annoncé jeudi le Premier ministre Yoshihide Suga. Il sera toutefois prolongé jusqu'au 11 juillet pour Okinawa (sud-ouest).

Par ailleurs, des restrictions vont continuer de s'appliquer jusqu'à la même date pour Tokyo et six autres départements, notamment pour les bars et restaurants qui devront continuer à fermer à 20H00, tout en pouvant servir de l'alcool jusqu'à 19H00.

(avec AFP)