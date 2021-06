Covid-19 en 24h : variant Delta, balance commerciale, Toulouse-Blagnac...

Alors que la vaccination progresse et que la France poursuit son déconfinement, le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a mis en garde contre le variant Delta, au vue de la situation au Royaume-Uni... Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.

latribune.fr 15 Juin 2021, 18:46 8 mn

Le variant Delta représente actuellement « entre 2 et 4% des cas positifs » dépistés en France, après avoir fait son apparition au Royaume-Uni (sur la photo). (Crédits : STEPHANE MAHE)