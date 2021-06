Covid-19 en 24h : traitement par suppositoire, réservation en montagne, production industrielle...

L'INFO À SUIVRE - La vaccination des adolescents s'ouvre mardi sous certaines conditions

La vaccination sera ouverte à tous les enfants de 12 ans et plus à partir de mardi, soit potentiellement plus de 3,5 millions de personnes. Avec une exception : les adolescents ayant développé un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) à la suite d'une infection par le Covid, pour lesquels la vaccination n'est pas recommandée.

Leur vaccination nécessitera l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale mais la présence d'un seul sera requise lors de l'injection. Elle ne sera possible qu'en centre avec le vaccinPfizerBioNTech, le seul à ce jour à disposer d'une autorisation de mise sur le marché pour cette tranche d'âge. Moderna, qui a fait une demande la semaine dernière, attend la réponse de l'Union européenne.

Par ailleurs, les décès du Covid-19 sont exceptionnels chez les adolescents : le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC, a comptabilisé 98 décès sur 1,1 million de cas chez les 10-19 ans. Le risque de forme grave nécessitant une hospitalisation est lui aussi très faible (0,9% selon l'ECDC).

LE CHIFFRE - 37% de remplissage des lits

Avec uniquement les réservations déjà réalisées pour l'été 2021, le taux de remplissage des lits atteindra 37%, soit une hausse de 25% par rapport au bilan de l'été 2020, indique l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) dans un communiqué, selon des chiffres du cabinet G2A.

Cette hausse des réservations pour les lits touristiques de montagne est particulièrement forte pour les Pyrénées (+56% par rapport au bilan 2020) et, au niveau national, pour les petites stations de moins de 5.000 lits (+44%).

Le taux de remplissage l'été progresse : 26% en 2019 et 29,6% en 2020 selon les bilans de fin de saison, et ainsi 37% en projection pour 2021, sans les réservations de dernière minute. Des taux plutôt faibles par rapport à la saison hivernale, cœur de l'activité de ces stations de ski.

LA PHRASE - « Novavax s'est rapprochée de son objectif de répondre à la demande persistante et cruciale pour la santé publique »

Novavax a affirmé que son vaccin est efficace à plus de 90%, y compris contre les variants, après une étude réalisée aux Etats-Unis et au Mexique. Le vaccin « a montré une protection de 100% contre les formes modérées et sévères de la maladie et de 90,4% globalement », a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le vaccin de Novavax utilise une technologie différente de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde : c'est un vaccin dit « sous-unitaire », à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.

Novavax compte demander une autorisation officielle de mise sur le marché d'ici la fin du troisième trimestre 2021 et estime être en mesure de produire cent millions de doses par mois, puis cent cinquante millions d'ici la fin de l'année. « Novavax s'est rapprochée de son objectif de répondre à la demande persistante et cruciale pour la santé publique dans le monde de nouveaux vaccins anti-Covid », a déclaré Stanley Erck, président de l'entreprise.

LE GRAPHIQUE - Coup de boost pour la production industrielle de la zone euro en avril

Un pas de plus vers la reprise dans la zone euro. La production industrielle a augmenté plus que prévu en avril, notamment grâce aux biens de consommation durables qui ont enregistré la hausse la plus marquée, à 3,4%, en avril par rapport à mars, selon Eurostat.

La production industrielle dans les 19 pays partageant l'euro a progressé de 0,8% en glissement mensuel, et de 39,3% par rapport à avril 2020. Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse de 0,4% sur un mois et de 37,4% sur un an.

EN RÉGION - L' Institut Pasteur de Lille lance un test de traitement sur patients

L'Institut Pasteur de Lille lance la phase de test sur des patients d'un traitement par suppositoires, après avoir obtenu le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament, a-t-on appris auprès de sa direction.

Cet essai clinique va être mené dans un premier temps sur « quelques centaines de patients », âgés de plus de 50 ans, non-vaccinés et présentant au moins un symptôme, a expliqué à l'AFP le Professeur Xavier Nassif, directeur général de l'Institut, confirmant une information du journal La Voix du Nord.

Pour cet « essai randomisé en double aveugle, placebo contre médicament », les patients, recrutés à partir de cette semaine par le biais de médecins généralistes et de laboratoires, d'abord exclusivement dans les Hauts-de-France, prendront un suppositoire matin et soir pendant cinq jours.

Si les résultats démontrent un niveau de 50% de réduction du risque d'aggravation avec le traitement, une autorisation de mise sur le marché sera demandée.

À L'ÉTRANGER - La Banque d'Espagne revoit à la hausse sa prévision de croissance pour 2021

La Banque d'Espagne a révisé en légère hausse sa prévision de croissance pour 2021, à 6,2%, en raison de l'accélération de l'activité économique au deuxième trimestre, de l'arrivée prochaine des fonds européens et de la bonne avancée de la vaccination. Dans sa précédente prévision, publiée fin mars, l'institution tablait sur 6%.

Pour expliquer ce changement, l'institution cite « la moindre incidence de la pandémie, sur fond de progression de la vaccination », ainsi que la mise en oeuvre du méga plan européen de relance dont l'Espagne sera l'un des principaux bénéficiaires, à hauteur de 140 milliards d'euros, dont environ la moitié sous forme de subventions non remboursables et l'autre moitié sous forme de prêts.

A ce jour, l'Espagne, qui compte 47 millions d'habitants, a vacciné intégralement 25,8% (plus de 12 millions de personnes) de sa population, tandis que plus de 44% a reçu au moins une dose.

Boris Johnson s'apprête à repousser la levée des dernières restrictions en Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'apprête à repousser la levée des dernières restrictions liées à la pandémie en Angleterre sur les conseils de scientifiques inquiets de la poussée du variant Delta, rapportent des médias.

Environ 60% plus contagieux que le variant Alpha apparu en Angleterre, le variant Delta initialement apparu en Inde est désormais dominant au Royaume-Uni, pays le plus meurtri d'Europe par la pandémie avec près de 128.000 morts. Depuis quelques jours, les nouvelles contaminations sont repartent à la hausse et dépassent les 7.000 nouveaux cas enregistrés quotidiennement.

Selon la BBC, la levée des dernières restrictions sera repoussée de quatre semaines, jusqu'au 19 juillet, un report qui serait soumis au vote des députés. Un nouveau délai qui constituerait un important revers pour de nombreuses entreprises - en particulier dans le secteur de l'hôtellerie-restauration qui espérait une réouverture estivale complète pour compenser les pertes de l'année écoulée.

(avec AFP)