COVID-19 : le plan d'urgence du gouvernement pour soutenir le commerce extérieur

Usines à l'arrêt, population confinée, commerce mondial paralysé, ports de commerce au ralenti, économie mondiale sous pression.... les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les entreprises exportatrices tricolores. Pour tenter de limiter la casse, le gouvernement a dévoilé son plan de bataille en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ce mardi 31 mars.

L'objectif affiché par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne est "de soutenir les entreprises exportatrices face aux conséquences immédiates de la crise, notamment en sécurisant leur trésorerie, et d'assurer leur rebond à l'international après la crise". Cet arsenal s'ajoute aux différentes mesures de soutien aux entreprises annoncées les semaines précédentes par l'exécutif. Cette pandémie pourrait provoquer des faillites et des dépôts de bilan en cascade dans le secteur de l'exportation français déjà bien fragilisé. Lors d'un point presse, Bruno Le Maire a apporté des précisions sur ce plan d'urgence :

"Nous voulons renforcer notre plan de soutien à l'économie pour soutenir les employeurs et les salariés. Nous voulons prévenir le risque de crise systémique qui pourrait être liée à l'extension de l'épidémie sur certains continents, notamment le continent africain [..] Nous avons décidé de renforcer nos dispositifs de soutien aux exportations. Il s'agit de soutenir l'économie réelle et les entreprises qui sont très durement touchées par le ralentissement du commerce mondial. Je pense à la viticulture, l'automobile, le commerce de luxe. Elles ont besoin d'un soutien massif à l'exportation"

Renforcement des garanties de l'Etat

Parmi les mesures annoncées, figure l'octroi de garanties de l'Etat via Bpifrance "pour les cautions et les préfinancements de projets export qui sera renforcé afin de sécuriser la trésorerie des entreprises exportatrices". L'exécutif prévoit notamment de relever les garanties à 90% pour toutes les PME et les ETI contre 80% auparavant. En outre, deux autres principales mesures viennent compléter cette panoplie :

- Les assurances-prospection (c'est une assurance contre le risque d'échec des démarches de prospection à l'étranger) en cours d'exécution seront prolongées d'un an, permettant une extension de la période de prospection couverte.

- Une capacité de 2 milliards d'euros sera apportée à l'assurance-crédit export de court terme grâce à l'élargissement du dispositif de réassurance publique Cap Francexport. Ce dispositif couvrira l'ensemble des pays du globe. "L'Etat va garantir l'assurance des factures et des créances non plus sur 17 pays mais sur tous les pays du monde. C'est la première fois que l'Etat garantit pour les créances et l'assurance des entreprises exportatrices non pas sur un nombre limité de pays dangereux ou à risques mais sur l'ensemble des pays du monde" a expliqué Bruno Le Maire.

Enfin, la Team France export (Business France, CCI France et la BPI) prévoit entre autres d'organiser des webinaires consacrés aux différentes régions du monde "pour aller au-delà des informations disponibles en ligne et permettre de répondre à toutes les questions des PME françaises sur les situations particulières à l'étranger" précise un communiqué.

Un commerce mondial en berne

La paralysie de l'économie chinoise en début d'année a provoqué un coup d'arrêt brutal des échanges mondiaux. La fermeture des usines et des ports, le confinement de la population a entraîné une chute violente des exportations mais également de la demande. "En Chine, les volumes de ventes de voitures ont chuté grandement. Il y a un effondrement de la demande. La crise est violente, durable et le retour à la normale sera lent et difficile. Elle doit être accompagnée par les pouvoirs publics. L'analyse de tous ceux qui pensent à un retour à la normale rapide est erronée. Il y a un risque de concurrence exacerbée à la sortie de crise avec la volonté de récupérer des parts de marché très rapidement" a expliqué Bruno Le Maire.

A ce stade, il est encore difficile de mesurer les répercussions directes et indirectes de l'effondrement du commerce mondial sur le produit intérieur brut (PIB) français. L'interdépendance des chaînes de production et des chaînes d'approvisionnement, la dépendance aux multiples intrants étrangers rendent l'analyse des conséquences très complexe. L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) dans une note publiée ce lundi 30 mars reste prudent. "Nous avons implicitement supposé un effet neutre (la baisse des exportations est compensée par la baisse des importations). Dans des analyses ultérieures, ce point sera précisé. Cet impact dépend aussi de l'ampleur de l'épidémie chez nos principaux partenaires commerciaux". Dans une récent travail de recherches, plusieurs économistes de l'institut des politiques publiques (IPP) montraient que les mesures de confinement et de restrictions en Chine auraient un impact de 0,3% sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) français durant le premier trimestre 2020. Ce qui est "considérable". Surtout que de nombreuses grandes entreprises tricolores sont fortement exposées au commerce mondial.

"La minorité d'entreprises directement en contact avec des fournisseurs étrangers contribue de manière importante au PIB français, directement et via leurs propres relations avec des partenaires français à qui elles transmettent les chocs étrangers"

> Lire aussi : L'onde de choc chinoise fait trembler la croissance française

En outre, la propagation du virus dans les pays en développement pourrait encore accroître les secousses sur la scène du commerce mondial. "J'ai une très grande préoccupation pour les pays africains. Le commerce mondial ne leur permet plus d'exporter des matières premières et la chute du prix des matières premières avec le pétrole et leur très forte dépendance pourraient encore les fragiliser"a ajouté Bruno Le Maire.