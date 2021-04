Covid-19 : tous les adultes pourront se faire vacciner à partir du 15 juin, annonce Macron

Les plus de 50 ans pourront se faire vacciner à compter du 15 mai. (Crédits : ERIC GAILLARD)

Le président de la République met un coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination française en annonçant la possibilité à tous les adultes de se faire vacciner à partir du 15 juin. Au 28 avril, près de 21,8% de la population a déjà reçu une première dose contre près de 27% en Allemagne et 23,10% en moyenne dans l'Union européenne, selon Our World in Data.