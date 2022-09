Crise énergétique : les monuments de la Ville-Lumière s'éteindront plus tôt dès ce vendredi

La Ville lumière va réduire son éclat ce vendredi 23 septembre. A 22 heures, l'Hôtel de Ville de Paris, la tour Saint-Jacques, quatorze musées municipaux et les mairies d'arrondissement cesseront d'être éclairés en raison de la crise énergétique. Soit une quarantaine de lieux parisiens au total. Pour la capitale, c'est aussi peut-être le début d'un changement de paradigme, quand, il y a encore quelques mois, elle voulait se positionner comme un fleuron de la « ville intelligente » numérique, consommatrice de données et de nouvelles mobilités.

Parmi les monuments les plus imposants de la capitale, au bord des quais de Seine, l'Hôtel de Ville était jusqu'ici éclairé jusqu'à 01H00 du matin.

La tour Eiffel également, qui sera désormais éteinte au départ du dernier visiteur à 23H45, comme l'avait annoncé le 13 septembre la maire de Paris Anne Hidalgo. Le célèbre scintillement de la tour cessera donc également ensuite. La consommation électrique de la tour Eiffel pendant la nuit est pourtant une goutte d'eau dans son bilan. Le seul scintillement de la tour consomme environ 8.800 kilowattheures par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'un studio de 30m2 occupé par deux personnes.

Les Champs-Elysées pendant Noël

Cet hiver, les Champs-Elysées seront aussi moins éclairés : les illuminations de Noël seront éteintes dès 23H45, contre 2H00 les années précédentes, et seront retirées dès le 2 janvier, une semaine plus tôt que prévu.

A peine de la crise des Gilets jaunes et de celle du Covid, la célèbre avenue visait pas moins de 10 millions de visiteurs pour l'hiver 2021-2022.

Les commerçants et enseignes sont également invités à éteindre leurs vitrines et écrans entre 22H00 et 7H00, une mesure qui « devra être généralisée avant le 15 octobre », selon le Comité des Champs-Elysées, qui regroupe des enseignes de la célèbre avenue.

Ce n'est pas encore le cas des ponts de la capitale, dont la fin de l'illumination ornementale pourra se faire si elle est compatible avec les impératifs de sécurité pour la navigation fluviale.

Les piscines parisiennes

La Ville de Paris va également baisser d'un degré la température dans ses bâtiments, y compris pour l'eau dans sa quarantaine de piscines.

De 19°C, le thermomètre va ainsi passer à 18°C dans les bâtiments en journée, et à 12°C quand ils seront inoccupés le soir et le week-end.

Cette application ne concernera pas les lieux accueillant les publics vulnérables, comme les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les crèches. Elle sera « progressive, en fonction de la qualité du bâti », souligne la mairie.

Les prix de l'énergie ont fortement augmenté ces derniers mois, sur fond de tensions liées à l'invasion russe de l'Ukraine. Dans de nombreux pays, particuliers, entreprises ou organismes publics cherchent à réduire leur consommation.

