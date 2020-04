Défaillances d'entreprises : les PME sous pression

La pandémie pourrait faire des ravages. Selon la dernière étude du cabinet Altares, le taux de défaillances des PME est proche de 12% en moyenne hebdomadaire depuis la dernière semaine du mois de mars, soit quelques jours après l'annonce officielle du confinement par le président de la République Emmanuel Macron, contre 5% environ sur la même période l'année dernière. Cet écart d'environ 7 points traduit toutes les difficultés de nombreuses entreprises sous pression depuis la mise sous cloche de l'économie française.

[Cliquez sur le graphique pour l'agrandir]

La crise pourrait ainsi obliger un grand nombre d'entreprises déjà fragilisées avant elle à mettre la clé sous la porte dans les prochaines semaines. "Les deux tiers de ces structures se trouvaient en cessation de paiement avant le 12 mars", expliquent les auteurs de l'étude. Malgré ces premiers signaux, les défaillances ont globalement diminué entre janvier et mars 2020 pour s'établir à 10.902 contre 14.446 sur la même période un an plus tôt.

Suspension et report des procédures

Le nombre de procédures ouvertes au mois de mars a clairement baissé. L'annonce du confinement à la mi-mars par le président de la République...