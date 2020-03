Macron : les déplacements "non essentiels" sont interdits dés demain midi

VIDEO

"Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale", a déclaré lundi soir le président français en appelant à "éviter l'esprit de panique" et à ne pas croire "les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants". "Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité".

Les déplacements en France contrôlés,

toute infraction "sera sanctionnée"

Emmanuel Macron a annoncé des "déplacements fortement réduits pour 15 jours au moins" pour "limiter au maximum les contacts" et lutter contre l'expansion du coronavirus en France.

Il ne sera ainsi plus possible de "retrouver ses amis ou aller au parc", et "seuls doivent demeurer les transports absolument nécessaires", "pour se soigner", "faire ses courses" ou encore "aller au travail quand le travail à distance n'est pas possible", a détaillé le chef de l'Etat.

"Toute infraction à ces règles sera sanctionnée", a-t-il ajouté, avant de déclarer, à six reprises : "Nous sommes en guerre" ainsi que des mesures économiques pour venir en aide aux entreprises et aux salariés et indépendants privés de revenus.

Le gouvernement précisera les détails de ces mesures dès ce soir, a ajouté Emmanuel Macron, sans utiliser le terme de confinement de la population, contrairement à l'Italie ou à l'Espagne. Prévu pour 15 jours renouvelables, ce dispositif sera adapté en fonction de l'évolution de la situation. Emmanuel Macron l'a dit : le pays va vivre des moments difficiles "dont personne ne peut prévoir précisément la durée". Aux Etats-Unis, Donald Trump qui a pris des mesures similaires à celle annoncées par Emmanuel Macron jeudi dernier a évoqué une fin d'épidémie en juillet-août...

Il a aussi appelé les Français contraints de rester chez eux à être solidaires entre voisins, à appeler leurs proches et à "inventer de nouvelles solidarités" et de retrouver "le sens de l'essentiel", par exemple pour lire des livres.

Emmanuel Macron a aussi annoncé que les "frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées" dès mardi midi pour 30 jours, exception faite pour "les Français actuellement à l'étranger" qui pourront rentrer en France.

"Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et les pays de l'UE seront suspendus pendant 30 jours", a déclaré le président de la République, expliquant que "nous devons dans la durée nous protéger".

"Les Français qui sont actuellement à l'étranger et qui souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays", a-t-il précisé, leur demandant de se "rapprocher des ambassades et consulats".

Emmanuel Macron a également annoncé le report du second tour des élections municipales, une décision qui "a fait l'objet d'un accord unanime". Il n'a cependant pas confirmé la date du 21 juin, évoquée par plusieurs responsables politiques dans l'après-midi. Toutes les réformes en cours dont celle des retraites sont suspendues, a enfin prévenu le chef de l'Etat qui a souligné qu'il faudra tirer toutes les conséquences de cette crise le "jour d'après", après que nous aurons gagné la "guerre" contre le virus.