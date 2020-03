Défaillances d'entreprises : le pire est-il à venir ?

C'est une embellie qui pourrait rapidement prendre fin. Selon les données de la Banque de France publiées ce mercredi 11 mars, le nombre de défaillances sur un an a baissé de 5,2%. Il s'établit à 51.165 à fin décembre 2019 contre 53.971 un an plus tôt. Cette chute des défaillances peut témoigner d'une résistance de l'économie française alors que la tendance était au ralentissement l'année dernière. Dans un document publié fin janvier, le cabinet Altares avait indiqué que les défaillances étaient tombées au plus bas depuis 10 ans.

Malgré ces chiffres favorables délivrés par l'établissement bancaire, la crise du coronavirus pourrait faire des ravages chez les petites et moyennes entreprises. Lors d'un point presse organisé au ministère de l'Economie lundi dernier, Bruno Le Maire, la ministre du Travail Muriel Pénicaud et la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher avaient fait part de leurs inquiétudes :

"L'épidémie aura un impact sévère sur l'économie française qui devrait se chiffrer à plusieurs dixièmes de points pour 2020. Dès la mi-février, nous voyons un impact très concret sur l'économie. Il y aura une nouvelle évaluation chiffrée lors de la présentation du pacte de stabilité le 15 avril prochain. Un certain nombre de secteurs sont très durement touchés et l'impact est parfois violent. Il y a une baisse de chiffre d'affaires de près de 60% en moyenne chez les traiteurs, de 30% à 40% dans l'hôtellerie, de 25% pour les restaurateurs et des chiffres encore plus forts dans tout le secteur de l'événementiel. Les annulations se font aujourd'hui en cascade. D'autres secteurs comme l'automobile ou l'aérien sont structurellement touchés", a déclaré le locataire de Bercy.

Les défaillances ont baissé dans presque tous les secteurs

Sur les 11 secteurs recensés par la Banque de France, seuls deux ont enregistré une hausse de leurs défaillances au cours de l'année 2019. Il s'agit des transports et de l'entreposage (+3,2%) et des activités financières et d'assurance (+0,5%). En revanche, l'industrie (-12%), la construction (-6,7%), l'hébergement et la restauration (-6,3%) ont connu une forte chute des défaillances l'année dernière.

Par taille d'entreprise, les défaillances diminuent en moyenne pour le groupe des petites et moyennes entreprises (-5,2%). L'inflexion est particulièrement marquée pour les très petites entreprises (-8,2%) et les microentreprises (-5,3%). À l'opposé, les défaillances ont bondi pour les petites (0,4%) et les moyennes entreprises (9,5%). Enfin, pour les grandes entreprises, la tendance est à la baisse (-5,3%).

Coronavirus : l'événementiel, l'hôtellerie-restauration et le tourisme en première ligne

Plusieurs secteurs de l'économie française sont particulièrement exposés à la crise du coronavirus. L'interdiction de rassemblement de plus de 1.000 personnes a obligé plusieurs organisateurs d'événements, des salles de spectacles à annuler ou reporter leurs prestations. En outre, la chute du nombre de touristes chinois pourrait avoir un impact sur la fréquentation des lieux culturels et l'industrie du luxe. Plusieurs compagnies de transport on déjà enregistré une chute drastique de leurs passagers et de leur chiffre d'affaires.

Un ralentissement économique à venir

Les perspectives économiques s'assombrissent pour la France. Lundi dernier, les économistes de la Banque de France ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour le premier trimestre à 0,1% contre 0,3% dans leur précédente estimation. L'économie tricolore avait déjà connu un coup d'arrêt au quatrième trimestre avec une croissance en repli de -0,1%. Pour 2020, les statisticiens de l'OCDE ont également prévu fort coup de frein du produit intérieur brut. L'institution internationale basée à Paris prévoit un PIB à 0,9% contre 1,2% lors de leur précédente estimation. Ce ralentissement pourrait accroître les tensions sur les trésoreries des entreprises déjà sous pression.