Dépenses et investissements des communes : le retour à la normale attendu d'ici deux à trois ans

2021 est sur le point de se terminer que les maires regardent encore 2020. Lors du congrès des maires, l'association des maires de France, la Banque des territoires et la Banque postale - deux entités de la Caisse des Dépôts - ont en effet présenté une analyse financière des communes sous le titre "une première année de mandat inédite".

Sans surprise, il en ressort que les investissements communaux (travaux publics, équipements, infrastructures) ont dégringolé de 14,5% en 2020. En espèce sonnantes et trébuchantes, c'est 5,27 milliards d'euros en moins par rapport à 2019.

Les explications sont déjà connues : confinement, décalage du deuxième tour des élections municipales trois mois après le premier, et mécaniquement décalage du vote des budgets.

"En plus des nouvelles contraintes et obligations d'hygiène et de sécurité, les collectivités du bloc communal évoquent des difficultés à poursuivre leurs travaux d'investissement en raison du manque de disponibilité des entreprises et des problèmes d'approvisionnement de leurs fournisseurs", justifient aussi les porte-paroles de l'étude.