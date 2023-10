Depuis le 18 octobre, 100 alertes à la bombe recensées dans les aéroports en France

Le bilan paraît vertigineux. Pas moins de 100 alertes à la bombe ont visé des aéroports français depuis le 18 octobre, a déclaré ce mardi 31 octobre le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, confirmant qu'elles ne venaient pas toutes de la même adresse mail.

« On déposera plainte à chaque fois, on ne laissera rien passer », a-t-il martelé, une nouvelle fois, au micro de LCI.

« Nous avons reçu au total 100 alertes dans les aéroports français, un peu moins ces derniers jours, justement parce qu'il y a cette position de grande fermeté », a-t-il précisé.

Jeudi dernier, dix aéroports français avaient été visés par de nouvelles alertes à la bombe et cinq d'entre eux avaient été évacués. Malgré ces alertes, les perturbations des activités aériennes semblaient réduites, selon le tableau de bord de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). La semaine précédente, près de 70 fausses alertes à la bombe avaient ciblé des aéroports français, entraînant le déclenchement de plus de 60 enquêtes, avait alors indiqué Clément Beaune.

Lire aussiDix aéroports visés par de nouvelles alertes à la bombe

Le niveau d'alerte du plan Vigipirate à son maximum

À la gare de Lyon à Paris, un individu a été interpellé et une procédure judiciaire est en cours, a déclaré le ministre, ajoutant qu'il y avait également eu quelques cas de tentatives de cyberattaques. Outre les alertes à la bombe, « on a quasiment un doublement des signalements des bagages abandonnés dans les gares et les aéroports », a ajouté Clément Beaune ce mardi.

Outre les aéroports et les gares, certains établissements publics ont été particulièrement visés par les alertes à la bombe. Le château de Versailles a ainsi été évacué à sept reprises en neuf jours. Des établissements scolaires ont également été la cible d'alertes. Celles-ci semblent toutefois s'être taries, les vacances scolaires de la Toussaint ayant démarré le 21 octobre dernier.

La France a relevé au maximum le niveau d'alerte du plan Vigipirate contre les attentats depuis l'assassinat le 13 octobre de l'enseignant Dominique Bernard dans son lycée à Arras (Pas-de-Calais) par un jeune fiché pour radicalisation islamiste.

(Avec AFP)