Six aéroports évacués après des « menaces attentats »

Six aéroports viennent d'être évacués après des « menaces attentats » reçues par mail, a indiqué une source policière. Sont concernés les aéroports de Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse et Beauvais, a précisé cette source. Une « levée de doute » est en cours, a-t-elle ajouté. Un porte-parole de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a bien confirmé des « alertes à la bombe » et des « évacuations des aérogares » mercredi matin sur les plateformes de Lille, Lyon, Toulouse et Beauvais (au nord de Paris). Il n'a cependant pas pu être en mesure de donner davantage de détails dans l'immédiat.

De son côté, la communication de l'aéroport de Nice s'est voulue rassurante : « Il y a eu juste une alerte au colis suspect, quelque chose de fréquent, qui a nécessité la mise en place d'un périmètre de sécurité ». Tout est depuis rentré dans l'ordre pour cet aéroport du sud-est de la France.

Selon le tableau de bord en ligne de la DGAC, trois aéroports subissent des retards importants depuis midi : Toulouse-Blagnac, Lille et Beauvais-Tillé. À l'aéroport d'affaires de Bron, « il y a eu une levée de doutes, le trafic a repris », a précisé la direction. À Lille, « l'aérogare a été évacué vers 10H30 », selon une porte-parole. « Il ne s'agit pas d'un jour de grande affluence », a-t-elle ajouté. Les vols en provenance de Marrakech, Genève et Constantine, qui devaient atterrir entre 11H05 et 11H40, ont été quant à eux déroutés, est-il précisé sur le site internet de l'aéroport à Lille. « Les services de sécurité de l'État sont sur place », a-t-il précisé sur X (anciennement Twitter).

Des alertes qui se multiplient

Après une attaque au couteau qui a coûté la vie à un enseignant à Arras vendredi, la France a été placée en situation « urgence attentat », le niveau le plus élevé du dispositif de vigilance et de protection Vigipirate. Et ces alertes se multiplient ces derniers jours. Rien qu'hier, le château de Versailles a été évacué vers 13h00 et est resté fermé pendant plus de deux heures à la suite d'une alerte à la bombe. Même si « aucun explosif n'a été trouvé », a détaillé une source proche du dossier. L'alerte de mardi à Versailles a été reçue sur le même site internet que celle de samedi et n'a pas été prise « à la légère », a indiqué la source proche du dossier.

C'est la deuxième fois que le château est évacué en moins de cinq jours. Une alerte à la bombe avait été passée par un message anonyme posté sur le site moncommissariat.fr samedi après-midi. Ce jour-là, le Louvre, le plus grand musée du monde situé au cœur de Paris, a également été fermé à partir de midi, pour « raisons de sécurité ».

(Avec AFP)