Fausses alertes dans les aéroports : une même adresse email utilisée à plusieurs reprises

« Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeux, sont en fait de gros abrutis ou de gros délinquants et nous ne laisserons rien passer », a asséné vendredi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune. Depuis mercredi, près de 70 fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports partout en France, venant perturber le départ en vacances de nombreux Français.

Mais derrière ces « petits plaisantins » se cache quasiment systématiquement une même adresse email, a expliqué dimanche Clément Beaune au micro de l'émission Questions politiques (France inter, France TV, Le Monde).

« Depuis mercredi, c'est quasiment toujours la même adresse email qui est utilisée, située en dehors de l'Union européenne, en Suisse », a-t-il détaillé, laissant entendre que cela mettait les auteurs de cet « email type qui se ressemble d'un jour à l'autre » hors de portée de certaines sanctions dans l'UE.

Il a alors invité les sites hébergeurs à aider les autorités françaises : « Chacun a une responsabilité, y compris les plateformes, et les réseaux sociaux pour ne pas être le support de ce genre d'attaque et coopérer le plus vite possible avec l'aviation civile française et notre justice ». Le ministre a par ailleurs rappelé qu'il avait demandé à chaque aéroport de porter plainte à chaque alerte reçue par un email ou un appel.

Des lieux culturels également concernés

Outre les aéroports, certains établissements publics ont été visés. Le château de Versailles a ainsi annoncé son évacuation temporaire dimanche, pour la septième fois en neuf jours. Un suspect a néanmoins été interpellé vendredi pour l'unique alerte émise par téléphone concernant le château, les autres ayant été postées sur un site internet gouvernemental, selon des sources policières.

Concernant leur motivation, « il peut y avoir un mélange entre des gens qui font des mauvaises blagues, qui veulent faire peur pour de vrai, et parfois aussi une sorte de compétition dans la bêtise entre des hackers », a suggéré le ministre des Transports. Dans tous les cas, faire des fausses alertes est « extrêmement dangereux », car cela mobilise les forces de sécurité « pendant plusieurs heures » et oblige à une évacuation dans certains cas de sorte que « les gens se rassemblent à l'extérieur ce qui est aussi un problème de sécurité », a rappelé le ministre. Au total, « plus de 60 enquêtes, tous lieux confondus, ont été lancées », a-t-il dit.

Renforcer la sécurité dans les aéroports et les gares

Depuis l'assassinat le 13 octobre de l'enseignant Dominique Bernard dans son lycée à Arras (Pas-de-Calais) par un individu fiché S, la France a relevé au niveau maximum le niveau d'alerte du plan Vigipirate contre les attentats. Les patrouilles de police et des militaires de l'opération Sentinelle ont été renforcées, de même que les effectifs d'agents dans les gares et aéroports. A partir de la semaine prochaine, « c'est 40% de plus de patrouilles qui sont mises en place » dans les aéroports de Paris, a annoncé Clément Beaune.

Au-delà, le ministre souhaite « plus de pouvoirs » conférés aux forces de sécurité de la SNCF, en plus des compétences renforcées déjà introduites pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. Il a déjà annoncé la semaine dernière, lors d'un déplacement en gare du Nord dans la capitale, le renforcement de 20% des effectifs des agents de sécurité à la SNCF. L'objectif est d'augmenter de 50% les effectifs de détection et de protection d'ici l'été prochain. Et au-delà du nombre d'agents, le gouvernement souhaite également renforcer la « fréquence » et la « présence des patrouilles ». Concernant la RATP, « un plan de renforcement des effectifs est également prévu », avait ajouté le ministre, sans plus de précisions.

(Avec AFP)