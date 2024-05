Des investissements « record » attendus au sommet Choose France 2024

« France, terre de champions », c'est le nom évocateur donné au 7e sommet Choose France, présidé par Emmanuel Macron, qui démarre ce lundi au château de Versailles. La ville accueillera de nombreux investisseurs étrangers, sur un thème lié à l'esprit des Jeux olympiques. Objectif de fond : rester en haut du podium européen de l'attractivité.

L'an dernier, 28 projets avaient été annoncés lors de ce forum annuel lancé en 2018, pour un total de 13 milliards d'euros. Et cette année, le nombre de projets d'investissements devrait être « record », selon l'Elysée. Si la plupart des montants seront dévoilés ce week-end, le Premier ministre Gabriel Attal a déjà évoqué mardi, devant les députés, l'annonce de « très grands projets ».

Déjà de gros investissements en perspective

Dès ce vendredi, certaines grandes firmes ont déjà annoncé la couleur. Selon une source proche du dossier à l'AFP, le groupe américain IBM annoncera un investissement de 45 millions d'euros dans l'informatique quantique pour développer son laboratoire de recherche en France.

Cet investissement sur plusieurs années va mener à l'embauche d'une cinquantaine d'ingénieurs et de chercheurs d'ici 2025 pour permettre d'étendre au quantique les missions du centre d'IBM France Lab Paris-Saclay, a indiqué cette source, précisant une information du quotidien Les Echos.

Lire aussiInvestissements étrangers : la France reste championne d'Europe de l'attractivité économique

Autre géant américain qui devrait annoncer un investissement important : Amazon, qui, toujours selon le quotidien économique, « souhaiterait dépenser 1,3 milliard d'euros dans un data center français pour sa filiale cloud AWS et un entrepôt pour ses activités d'e-commerce ». De quoi créer « 3.000 emplois ».

Contacté par l'AFP, Amazon a répondu n'avoir « pas de commentaire à apporter en amont de toute éventuelle annonce qui serait effectuée » au sommet Choose France. L'un de ses vice-présidents, Russell Grandinetti, figure néanmoins parmi une liste d'invités à l'évènement consultée par l'AFP.

Près de 32 milliards d'investissements depuis le premier sommet en 2018

Depuis le premier des sommets Choose France en 2018, destinés à attirer les investissements industriels étrangers en France, 122 projets ont été annoncés pour un cumul de 31,9 milliards d'euros portant surtout sur des extensions de sites déjà existants, selon une compilation du magazine l'Usine Nouvelle, publiée ce vendredi.

Au final, 27 projets concernent exclusivement l'implantation de nouvelles usines ou de nouveaux centres de recherche et développement, selon les décomptes du magazine. Tous ne sont pas sortis de terre. Mais les abandons sont rares selon le média, qui en relève deux : en 2018, le groupe américain Del Monte avait annoncé l'implantation d'une usine de découpe de fruits frais dans la Somme qui a finalement été abandonnée. En Normandie, le groupe coréen SPC, qui ambitionnait de produire des viennoiseries, n'a pas donné non plus suite.

Dans le numérique, beaucoup de projets annoncés sont bel et bien opérationnels : Google a inauguré en février son centre de recherche parisien sur l'intelligence artificielle, la firme Snap chat a un studio de réalité augmentée au sein de Station F, et le centre d'expertise d'Accenture à Brest compte une centaine de salariés. Le spécialiste de l'e-commerce Zalando a pris possession d'une plate-forme logistique en Seine-et-Marne qui devrait employer 2.000 personnes à terme.

La France, pays le plus attractif d'Europe

Pour rappel, la France est restée en 2023, pour la cinquième année consécutive, premier pays d'Europe pour les investissements étrangers, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne, selon le baromètre du cabinet EY. Publié la semaine dernière, celui-ci a recensé l'année dernière 1.194 annonces de projets dans l'Hexagone, devant le Royaume-Uni (985) et l'Allemagne (733). Ces investissements représentent en France 39.773 créations d'emplois. De sorte que le pays est aujourd'hui destinataire de 21 % des investissements étrangers en Europe.

Lire aussiGuerre en Ukraine, tensions commerciales, investissements... le président chinois Xi Jinping en visite en France début mai

Par une méthodologie différente, Business France, structure publique de promotion économique de la France, comptabilise même 1.815 décisions d'investissements étrangers l'an dernier. « Dans un contexte de contraction des investissements internationaux en Europe, la France garde une place désirable sur le Vieux continent », avait partagé à La Tribune Marc Lhermitte, consultant chez EY.

Des grands patrons très attendus

Avec ses quelques dizaines d'annonces, Choose France est loin d'être le seul endroit où s'élaborent les décisions. Mais c'est le plus exclusif. Quelque 180 patrons étrangers sont attendus, le maximum possible « pour garder à l'événement une taille raisonnable », selon l'Elysée, et leur permettre de rencontrer chacun au moins un ministre français.

Pour cette nouvelle édition, sont notamment annoncés sur place les dirigeants d'ArcelorMittal, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, et Coca-Cola. Dans le domaine de la pharmacie, les patrons d'AstraZeneca et Novartis devraient venir. Ceux des géants industriels Envision et Air Products et des fonds d'investissements souverains saoudien ou qatari, sont aussi attendus.

Par ailleurs, plus de la moitié des dirigeants présents seront non-européens (20% nord-américains et 20% asiatiques notamment), et environ un tiers viennent pour la première fois. Une soixantaine de patrons français sont également attendus.

Programme chargé pour le président et le Premier ministre

Gabriel Attal présidera le déjeuner, une nouveauté pour un Premier ministre. Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton doit y assister. Après une matinée sur le terrain, pour mettre en valeur un des projets du sommet, Emmanuel Macron doit apparaître à Versailles en début d'après-midi lundi. Le président de la République doit présider une table ronde sur la décarbonation, et une autre sur l'intelligence artificielle et le quantique (informatique super-puissante), sujets sur lesquels la France se distingue en Europe.

Lire aussiEXCLUSIF- Emmanuel Macron : « Les Français ne perçoivent pas encore tous les changements »

Le président en clôturera une autre sur l'Inde, et s'entretiendra en tête-à-tête avec quelques patrons pour lesquels une conversation avec le chef de l'Etat peut s'avérer de nature « à emporter la décision » sur des projets « très importants et très stratégiques », explique-t-on, de même source. De telles conversations avaient par exemple abouti l'an dernier au lancement par le fabricant de batteries taïwanais ProLogium d'un projet de « gigafactory » de 5,2 milliards d'euros à Dunkerque.

Après une séance plénière avec tous les patrons - qui bénéficieront en prime d'une petite séquence JO avec le président du comité d'organisation Tony Estanguet - le président recevra enfin l'assemblée à dîner dans la prestigieuse Galerie des Glaces du château de Versailles.

La France à l'honneur au niveau international cette année

La France sera très en vue, avec de nombreux événements internationaux la mettant à l'honneur : JO, Sommet de la francophonie, 80ème anniversaire du Débarquement, réouverture de la cathédrale Notre-Dame. A noter également : la 7e édition du sommet Choose France est organisée sur fond d'apparente reprise économique, la croissance et l'emploi ayant défié des attentes plus pessimistes, en progressant chacun de 0,2% au premier trimestre.

Choose France participe aussi à la stratégie de réindustrialisation de la France voulue par l'exécutif, marquée par une amélioration du cadre fiscal et réglementaire pour les entreprises, selon l'Elysée. « Est-ce que nous avons déjà effacé des décennies de désindustrialisation? Évidemment non, pas encore. Mais la tendance s'est inversée », a déclaré Gabriel Attal, mardi, devant les députés.

(Avec AFP)