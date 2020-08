Ehpad : "un nouveau confinement ne serait plus toléré" selon la ministre de l’Autonomie

Difficile d'oublier l'hécatombe survenue dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en plein confinement. Selon les dernières données de Santé publique France, 14.000 sur les plus de 30.000 décès liés au Covid-19 en France étaient des résidents de ces structures.

Alors qu'une vingtaine d'Ehpad partout dans le pays a de nouveau interdit les visites ces dernières semaines suite à des cas de contaminations détectés en leur sein, « un nouveau confinement ne serait plus toléré ni par les résidents ni par les familles ni même par le personnel qui a très mal vécu les choses parfois », a déclaré la ministre déléguée chargée de l'Autonomie Brigitte Bourguignon sur LCI jeudi 20 août. L'interdiction totale des visites dès le 11 mars, puis leur retour progressif depuis le 20 avril « a été nécessaire, parce qu'il y a eu un temps de sidération, où il a fallu s'adapter (et) réagir », a-t-elle rappelé.

Un confinement au cas par cas ?

La ministre a toutefois ajouté que « le confinement peut être envisagé de manière très ciblée » sur un résident d'Ehpad « de manière à l'isoler des autres ». Des propos qui viennent confirmer ceux tenus la veille par Florence Arnaiz-Maumé, la représentante du syndicat des Ehpad privés. « Le confinement individuel et calibré est maintenant une technique qu'on maîtrise », a-t-elle déclaré au micro d'Europe 1. Ce grâce au fait que les établissements sont équipés en tests, utilisés sur les résidents et personnels dès qu'il y a un cas suspect de fière, toux ou grande fatigue.

« On n'a pas besoin d'aller sur un confinement général », considère Florence Arnaiz-Maumé. Et d'ajouter : « Nous sommes en mesure de provoquer une campagne de tests sur un Ehpad en moins de 48 heures. Ça change complètement la donne ! En mars, on ne pouvait faire que trois tests par Ehpad, et encore, c'était une sinécure pour avoir les écouvillons, les transférer vers les centres Covid qui nous communiquaient les résultats cinq à dix jours plus tard ».

Les Ehpad « prêts »

Comme le précise un communique de l'ARS Île-de-France publié le 17 août dernier, les directions des Ehpad doivent « anticiper la survenue d'un cas et la prise en charge à réaliser ». Parmi les mesures préconisées : la constitution du stock d'équipements de protection (masques notamment), l'actualisation des protocoles soignants, les procédures de bionettoyage et de dépistage. « La préparation d'une unité dédiée aux personnes atteintes de Covid-19 est encouragée », est-il précisé. Brigitte Bourguignon l'a en tout cas assuré : aujourd'hui « les établissements sont prêts » et disposent de stocks suffisants d'équipements de protection contre le Covid-19. « Vous n'entendrez plus d'établissement vous parler de moyens matériels », a-t-elle avancé.

Selon la ministre, « le dépistage doit être systématique », familles et résidant devant « admettre qu'un dépistage, lorsqu'on revient de vacances et qu'on veut rendre visite à sa famille, c'est quelque chose de normal ». Le dépistage doit également concerner « les professionnels de retour de congés et les nouveaux intervenants », souligne l'ARS Île-de-France. D'après les chiffres communiqués par l'organisme, le virus circule activement dans 35 Ehpad sur les 700 de la région. De façon générale, la France a enregistré 3.776 cas confirmés supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus en 24 heures, a annoncé mercredi 19 août l'agence Santé publique France. Soit le chiffre quotidien le plus élevé depuis la fin du confinement généralisé en mai.

