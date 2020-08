Covid-19  : le point sur la pandémie en France, en Europe et dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 781.194 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi 19 août en milieu de journée. Au total, plus de 22,1 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas avec 171.833 décès pour 5.482.823 cas recensés. Viennent ensuite le Brésil (109.888 morts), le Mexique (57.774), l'Inde (52.889) et le Royaume-Uni (41.381).

En France

La France a enregistré 2.238 nouveaux cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus en 24 heures mardi 18 août. Un chiffre en nette hausse par rapport à la veille : l'agence Santé Publique France avait en effet recensé 493 cas supplémentaires lundi après plus de 3.000 nouveaux cas samedi et dimanche.

Santé Publique France précise que 4.823 patients atteints du Covid-19 sont actuellement hospitalisés, soit 102 de moins que lundi, dont 380 en service de réanimation (contre 384 la veille). Le nombre total de décès (+17 en 24 heures) s'élève à 30.451 depuis le début de l'épidémie.

Par ailleurs, 27 nouveaux clusters ont été identifiés en l'espace de 24 heures dans le pays, portant à 273 le nombre total de foyers d'infection sur le territoire national. Face à la persistance de l'épidémie de coronavirus, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé la systématisation à partir de la rentrée du port du masque dans les entreprises, où le télétravail continue d'être encouragé.

En Europe

En Allemagne, le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus a enregistré 1.510 cas de plus que la veille pour grimper à 226.914 selon les données rapportées mercredi par l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Sept décès supplémentaires ont été signalés ce qui porte le total à 9.243 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays.

En Espagne, ce sont 2.128 infections supplémentaires qui ont été comptabilisés en 24 heures mardi, contre 1.833 la veille. Le bilan total des infections dans le pays s'établit à 364.196 et celui des décès à 28.670 morts (+63 en sept jours).

L'Italie a recensé 403 nouveaux cas de contamination et cinq décès supplémentaires imputés à l'épidémie au cours des dernières 24 heures, d'après le bilan quotidien fourni mardi par le ministère de la Santé. Le bilan des morts s'élève désormais à 35.405 pour un total de 254.636 infections depuis l'apparition du virus dans le pays.

Quant au Royaume-Uni, le gouvernement britannique a fait état mardi de 1.089 nouveaux cas confirmés de Covid-19, contre 713 un jour plus tôt. Douze décès supplémentaires dus à l'épidémie ont par ailleurs été dénombrés, sur la base des cas de contamination confirmés dans les 28 jours précédents. Le pays compte au total 41.381 décès, figurant à la cinquième place de ceux recensant le plus de morts dans le monde.

Dans le monde

Les États-Unis ont enregistré 520 morts supplémentaires en 24 heures, portant le total de décès à 169.870, a annoncé mardi les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui ont comptabilisé 40.117 cas en plus de contaminations au coronavirus par rapport au précédent décompte. Au total, le nombre d'infections par le coronavirus s'élève à 5.422.242 dans le pays. À noter que le bilan des CDC est établi sur la base de données arrêtées la veille et ne sont pas forcément les mêmes que celles fournies par les Etats.

Le Brésil a dénombré 47.784 nouveaux cas confirmés de contamination et 1.352 décès supplémentaires liés au Covid-19 au cours des vingt-quatre dernières heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé. Le bilan de l'épidémie dans le pays dépasse les 3,4 millions de cas d'infection, et 109.888 décès ont été recensés au total, selon les données gouvernementales. Le Brésil est le deuxième le plus touché par la crise sanitaire dans le monde derrière les États-Unis, qu'il s'agisse du nombre d'infections ou de décès.

L'Inde a annoncé mercredi 64.531 nouveaux cas de contamination et 1.092 décès supplémentaires en 24 heures, selon les données du ministère fédéral de la santé. Le bilan total des infections dans le deuxième pays le plus peuplé du monde s'établit désormais à 2,8 millions. Le nombre total de décès atteint 52.889 depuis le début de l'épidémie en faisant le troisième pays en termes de nombre total de contaminations dans le monde.

La Chine a recensé 17 nouveaux cas confirmés de contamination au cours des vingt-quatre dernières heures, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires, précisant qu'il s'agissait uniquement de cas dits importés. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé par la Commission nationale de la Santé. Selon les données officielles, 84.888 cas de contamination ont été au total confirmés dans le pays pour 4.634 décès.

La Corée du Sud a fait état mercredi de 297 nouvelles infections confirmées au coronavirus, un sixième jour consécutif de hausse et un record quotidien depuis début mars, alors qu'un foyer de contamination dans la capitale Séoul semble s'aggraver. Selon les données officielles, 16.058 cas de contamination et 306 décès ont été recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie.

La Russie a déclaré mercredi 4.828 nouveaux cas de contamination, portant le bilan total à 937.321, ce qui en fait le quatrième pays au monde le plus touché par la pandémie en termes d'infections. Le nombre de décès a progressé de 117 au cours des dernières 24 heures et s'élève désormais à un total de 15.989 morts depuis le début de l'épidémie.

L'Argentine a recensé 6.840 nouveaux cas confirmés de contamination et 172 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rapporté mardi les autorités sanitaires locales. Cela porte le bilan de l'épidémie dans le pays à 305.966 cas d'infection et 6.048 décès, selon les données officielles.

(Avec AFP)