Élisabeth Borne propose d'« associer » la jeunesse aux politiques climatiques

Le gouvernement veut capter l'engagement de la jeunesse pour le climat. La Première ministre Élisabeth Borne s'est dite prête, lundi, lors d'un Conseil national de la refondation (« CNR jeunesse ») consacré à la jeunesse et l'écologie, à « associer » les jeunes à ses politiques et aux lois sur les sujets climatiques et environnementaux.

« J'entends (...) votre demande de vous associer, pas simplement ponctuellement mais de façon continue, à la préparation des politiques sur tous ces sujets », a déclaré la Première ministre à l'issue d'un Conseil national de la refondation (CNR) à Matignon consacré à la jeunesse et l'écologie. « Vous pouvez compter sur moi et sur mon gouvernement pour aller dans ce sens-là ».

Le souvenir de la Convention citoyenne pour le climat

La proposition fait écho à la Convention citoyenne pour le climat (CCC) de 2019-2020 qu'avait promue le gouvernement d'Édouard Philippe pour récolter des propositions de citoyens sur l'écologie sur le modèle de la démocratie participative.

Soucieuse de montrer l'engagement climatique de son gouvernement, la Première ministre a soutenu l'idée d'un test d'évaluation individuel sur l'environnement, sur le modèle du Toefl pour l'anglais ou du Pix sur les compétences numériques, qui viserait à « mesurer où on en est, chacun dans sa prise de conscience, dans sa connaissance de ces enjeux ».

Élisabeth Borne a également abordé le thème des transports, promettant de « regarder comment on peut avancer » sur le sujet des déplacements gratuits pour les jeunes, après l'annonce de 60.000 billets de trains gratuits entre la France et l'Allemagne lors du sommet franco-allemand de dimanche.

Encore cinq CNR thématiques à animer pour la cheffe du gouvernement

Après le lancement en décembre du CNR jeunesse, la cheffe du gouvernement doit animer encore cinq CNR thématiques comme celui sur l'écologie, lors duquel une trentaine de jeunes ont échangé avec cinq ministres.

Les prochains doivent porter sur la vie quotidienne, en février, l'avenir professionnel et l'égalité des chances, en mars, et enfin, l'engagement et la citoyenneté, en avril, processus qui débouchera sur la présentation d'une « feuille de route ».

Engagement des jeunes et droit à manifester

La locataire de Matignon a également défendu le droit des « jeunes qui manifestent de façon pacifique » après qu'une jeune fille l'ait interpellé, estimant « contradictoire de chercher à valoriser l'engagement des jeunes sur les sujets climatiques tout en criminalisant certaines des personnes qui s'engagent » et qui dénonçait le terme d'« éco-terroriste » utilisé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

« Ce qui était en cause, c'est sans doute des gens qui, en marge de ces manifestations, arrivent en n'étant pas du tout des militants (...) et qui ont des actions très violentes », a répondu la cheffe du gouvernement, en charge depuis son entrée à Matignon de la planification écologique.

Parade contre les accusations d' « inaction climatique »

Conscient du poids politique des jeunes et de l'importance à leurs yeux du changement climatique, l'exécutif veut éviter de donner le sentiment d'être inactif sur ce sujet. Le chef de l'État n'hésite pas à répondre directement aux accusations d'inaction climatique qui viennent notamment de son opposition à gauche.

Dans une vidéo sur YouTube postée en novembre, Emmanuel Macron avait assuré mettre les «bouchées doubles» depuis son élection en 2017 pour le climat.

