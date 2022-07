EN DIRECT - Elisabeth Borne présente sa déclaration de politique générale devant les députés

15h18 : « Nous devons prendre en compte la responsabilité environnementale de toutes nos mesures», indique Elisabeth Borne. Mais aussi la responsabilité budgétaire, ajoute-t-elle. «Aujourd'hui nous devons retrouver des perspectives claires pour l'amélioration de nos comptes publics», rappelle-t-elle. «Notre croissance économique sera plus faible que prévu, l'inflation plus forte. En 2026, nous devons commencer à baisser la dette et ramener le déficit sous les 3% en 2027». Mais il n'y aura pas de hausses d'impôt, rappelle-t-elle. C'est en effet un engagement du président de la République.

15H15 : «Notre premier défi c'est de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat», annonce-t-elle, évoquant les mesures déjà prises par le gouvernement pour limiter et bloquer la hausse des prix de l'énergie, électricité et gaz mais aussi le carburant. Elle détaille ensuite les mesures que contiendra le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui sera présenté demain en conseil des ministres et le 18 juillet examiné par l'Assemblée nationale. « Ces mesures sont notre bases de travail. Nous serons à votre écoute et nous les amenderons» quand des consensus seront trouvés, rassure la cheffe du gouvernement à destination des forces politiques de l'Assemblée nationale avec lequel le gouvernement va devoir composer pour espérer faire passer ses lois.

15h10 : « Je serai une infatigable bâtisseuse », assure la Première ministre.

15h00 : Elisabeth Borne prend la parole : «Ils nous demandent d'agir et d'agir autrement. par leur message ils nous demandent de prendre collectivement nos responsabilités, nous le ferons», débute la Première ministre au sujet des Français qui n'ont pas accordé la majorité absolue au parti présidentielle aux élections législatives. «Les Français ont élu une Assemblée sans majorité absolue et nous invite à la recherche active de compromis», assure-t-elle. «Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur toutes les solutions mais nous avons toutes et tous conscience de la nécessité d'agir», insiste-t-elle. « Elle n'est pas et ne sera pas le signe de l'impuissance», assure-t-elle rappelant qu'« en 1950 les gaullistes n'étaient pas majoritaires à l'Assemblée nationale ».

C'est un passage obligé pour la Première ministre. Ce jeudi, Elisabeth Borne prononce devant les députés sa déclaration de politique générale qui, si elle n'est pas obligatoire, n'en demeure pas moins une tradition républicaine. Elle s'exprimera, à 21 heures, devant le Sénat. Autre coutume qu'Elisabeth Borne ne suivra toutefois pas, elle ne sollicitera pas la confiance des parlementaires. « Nous ne sommes pas certains que les conditions de cette confiance auraient été réunies », a expliqué le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lundi dernier.

La déclaration de politique générale ce mercredi est néanmoins l'occasion pour la cheffe du nouveau gouvernement, nommé il y a quelques jours après un premier remaniement, de détailler le cap de ce quinquennat avec, en premier lieu, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui sera présenté, jeudi, en conseil des ministres. Destiné à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, sérieusement impacté par l'inflation record - 5,8% sur un an en juin - ce paquet de mesure comprend notamment un chèque alimentaire de 100 euros et 50 euros supplémentaires par enfant, le prolongement de la remise carburant de 18 centimes et du bouclier tarifaire sur l'énergie, mais aussi la revalorisation des retraites, des minima sociaux et de la rémunération des fonctionnaires ou encore le doublement de la « prime Macron »... Le projet de loi sera ensuite examiné par l'Assemblée nationale le 18 juillet.

Ce paquet pouvoir d'achat symbolise à lui seul toutes les difficultés que rencontrera Emmanuel Macron ces cinq prochaines années face à une Assemblée au sein de laquelle il a échoué à recueillir la majorité absolue. À charge donc pour lui et son gouvernement de négocier des majorités avec les autres forces politiques en présence en fonction des projets de loi qu'il entend faire passer.

Autre mesure phare qui devrait voir le jour durant ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron : la réforme des retraites. S'il n'a pu la mener à bien les cinq années précédentes, le président entend bien la mettre en oeuvre même si cela devrait prendre plus de temps que prévu. Initialement, le gouvernement projetait de la faire passer dès cet automne. Mais comme pour le projet de loi sur le pouvoir d'achat, il devra désormais composer avec les autres groupes politiques de l'hémicycle en particulier les Républicains qui pourraient bien, paradoxalement, mais par calcul politique, lui mettre des bâtons dans les roues.

