En France, l'inflation dépasse le seuil des 5% au mois de mai, nouveau record depuis 1985

C'est un nouveau record dont la France se serait bien passée. Selon la première estimation de l'Insee, publiée ce mardi, l'inflation a connu une nouvelle accélération au mois de mai, à 5,2% sur un an. Si le mois d'avril était déjà marqué par un plus haut depuis près de 37 ans avec 4,8%, le seuil des 5% n'avait encore jamais été atteint depuis le mois de septembre 1985. Et la situation ne devrait pas s'arranger le mois prochain, prévoit l'Insee qui doit publier mi-juin son estimation définitive de l'inflation au mois de mai. Dans sa dernière note de conjoncture, l'institut anticipait une inflation de 5,4% sur un an en juin.

Les prix de l'énergie atteignent des sommets

Dans le détail, tous les postes de consommation recensés par l'Institut national de la statistique sont concernés par la hausse des prix, mais ce sont ceux de l'énergie qui connaissent la plus forte croissance. Ils accélèrent ainsi de 28% sur un an, après une hausse de 26,5% en avril. « Après leur repli le mois précédent, les prix de l'énergie se redresseraient en lien avec le rebond des prix des produits pétroliers », détaille l'Insee.

En cause principalement, la guerre en Ukraine qui a fait flamber les cours des matières premières. Or, la durée du choc énergétique va dépendre de la durée du conflit qui semble s'enliser, mais aussi de l'embargo européen sur le pétrole russe sur lequel l'UE s'est accordée, lundi. Réunis en sommet extraordinaire à Bruxelles, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont convenu d'interdire immédiatement plus des deux tiers des importations de pétrole russe et de mettre fin à celles-ci à 90% d'ici la fin de l'année tout en prévoyant des dérogations pour la Hongrie, fermement opposée à cet embargo en raison de son ultra-dépendance aux importations russes, et d'autres pays inquiets de l'impact économique de cette décision. La décision européenne ne sera pas sans conséquence sur la hausse des prix de l'énergie qui dépendra donc de la rapidité des Etats européens à se sevrer du pétrole et du gaz importés depuis la Russie pour s'orienter vers d'autres sources d'énergie.

Concernant les prix de l'alimentation, ils progressent de 4,2% (3,8% le mois dernier) et ceux des services de 3,2% (3% en avril).

La France, meilleure que ses voisins

Ce contexte de forte inflation nuit à l'économie française. Au-delà des chocs énergétiques, la question posée par les économistes est de savoir si l'économie française entre « dans un nouveau paradigme dans lequel l'inflation serait durablement plus élevée ». C'est du moins ce que semblait indiquer le ministre des des Finances, Bruno Le Maire, lundi : « Nous rentrons dans une période nouvelle : l'inflation ne sera plus aussi basse que dans les années passées », a-t-il ainsi prévenu. Une telle hypothèse pourrait se confirmer si les salariés en France réclamaient des hausses de salaires pour «compenser les pertes de pouvoir d'achat» et si les entreprises répercutaient ces augmentations sur leurs prix. Un phénomène qui pourrait enclencher la fameuse « boucle prix salaire » tant redoutée dans les milieux économiques et financiers.

Malgré des chiffres qui peuvent sembler inquiétants, l'inflation en France reste plus modérée que chez ses voisins européens. En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a, en effet, atteint un nouveau record en mai, à 7,9% sur un an. L'indicateur a gagné 0,5 point par rapport à avril, et se hisse ainsi à son plus haut niveau depuis la Réunification du pays en 1990. Record battu également au Royaume-Uni où la hausse des prix en avril a atteint son niveau le plus haut en 40 ans, à 9% sur un an.

À l'échelle de l'Union européenne, l'inflation calculée par la Commission européenne pourrait grimper à 6,8% en 2022 avant de retomber à 3,2% l'année prochaine. Avant la guerre en Ukraine, l'institution misait sur une inflation à 3,9% en 2022 dans l'UE à 27 (3,5% en zone euro) avant de retomber à 1,7% en 2023.

Resserrement monétaire en vue

Dans ce contexte, une solution s'impose à l'UE : relever ses taux, actuellement en négatif. Début mai, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a donc annoncé que la normalisation de la politique monétaire européenne pourrait intervenir au début du troisième trimestre, en mettant un terme à son programme d'achats d'actifs (APP) suivi « quelques semaines » plus tard d'un relèvement de ses taux.

C'est également le choix fait par les Etats-Unis. La Fed a en effet relevé début mai d'un demi-point de pourcentage ses taux directeurs, première hausse de cette ampleur depuis 2000 dans l'espoir de réduire son inflation qui a atteint 8,5% sur un an. La Banque centrale d'Angleterre (BoE) a, de son côté, relevé son taux d'intérêt jeudi à 1%, son plus haut niveau depuis 2009 dans le même objectif.