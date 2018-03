En Marche lance l'offensive anti-Hidalgo à Paris

En Marche ne cache plus ses ambitions pour Paris. Dimanche, le délégué général de La République en marche (LaRem), Christophe Castaner, a souligné le "besoin d'alternance" politique à Paris, jugeant l'actuelle maire "décrochée" dans son rapport avec ses administrés.

Selon un sondage Ifop-Fiducial paru dans le Journal du dimanche, près de six Parisiens sur dix (58%) sont mécontents de la maire socialiste, en place depuis 2014, soit une hausse de dix points par rapport à un précédent sondage d'avril 2016.

"Ce sondage montre surtout le besoin d'alternance politique à Paris. Aujourd'hui, on voit bien qu'Anne Hidalgo est décrochée par rapport aux Parisiens", a déclaré Christophe Castaner au Grand Rendez-Vous Europe 1-CNEWS-Les Echos.

En Marche prépare déjà 2020

A deux ans des élections municipales, le sondage Ifop-Fiducial montre que si le vote avait lieu dimanche prochain, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, pressenti pour être le candidat LaRem à Paris, devancerait la maire sortante au premier tour avec 32% des voix contre 29%.

"Les questions de personnes, on s'en fiche un peu", a commenté Christophe Castaner, lui-même pressenti pour briguer la mairie de Marseille en 2020.

"Ce qu'on voit, c'est le taux d'adhésion des Parisiens à la politique menée par Anne Hidalgo et à Anne Hidalgo, qui s'effondre", a ajouté le ministre des Relations avec le Parlement. "Donc il y a besoin d'une alternance forte sur Paris comme dans beaucoup d'autres communes de France".

Dans le sondage Ifop-Fiducial, une majorité de 54% de sondés juge négativement le travail de l'actuelle municipalité parisienne, qualifié de "médiocre" (34%) et de "mauvais" (20%). Le sondage a été réalisé du 19 au 22 mars auprès de 1.105 Parisiens âgés de 18 ans et plus.