En plein Covid, 5.700 lits d'hôpital ont été supprimés en 2020

Le Covid-19 n'a pas interrompu la réduction inexorable des capacités hospitalières. Au contraire, la crise sanitaire a en partie amplifié les fermetures de lits, et ce, malgré le soutien de l'Etat apporté au secteur. Plus de 5.700 lits d'hospitalisation complète ont ainsi été fermés en 2020 dans les établissements de santé français, qui ont créé dans le même temps, près de 1.400 places d'hospitalisation partielle, selon une étude menée par le ministère de la Santé et publiée mercredi (Drees).

Pourtant, le gouvernement avait tenté de se montrer efficient sur les besoins du secteur médico-social, estimés à 6 milliards d'euros d'ici 2024 et 9 milliards d'euros d'ici 2030 par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (Udes).

Dès l'été 2020, l'Etat s'était porté au chevet du système hospitalier avec le Ségur de la Santé, qui a abouti à une enveloppe de 8,2 milliards d'euros de revalorisation salariale ainsi que 15.000 embauches. A cela s'ajoutait la reprise de la dette hospitalière à hauteur de 13 milliards d'euros.

Mais le déclin semble irréversible. La France compte désormais moins de 3.000 hôpitaux et cliniques. "Sous l'effet des réorganisations et des restructurations", 25 établissements publics et privés ont fermé l'an dernier, indique la Drees.

Ces fermetures de lits, selon le syndicat FO, se poursuivent en 2021. En juin, le syndicat dénonçait la suppression de plus de 1.800 lits d'hospitalisation au premier trimestre.

Le nombre de lits en réanimation en hausse à la fin de l'année

Les 2.983 structures encore ouvertes fin 2020 disposaient très exactement de 386.835 lits d'hospitalisation complète fin 2020, soit 5.758 de moins en un an - comparé au dernier bilan pour l'année 2019, publié en juillet par la même direction statistique des ministères sociaux.

Cette baisse est "un peu plus marquée" que les années précédentes, ce qui "pourrait s'expliquer par le contexte d'épidémie", avec "de nombreuses chambres doubles transformées en chambres simples pour limiter la contagion", ainsi que des déprogrammations massives pour réaffecter les personnels soignants dans les services de soins critiques.

Le nombre de lits de réanimation, qui a fortement varié au gré des vagues de Covid, a d'ailleurs terminé l'année en hausse de 14,5% (soit environ 6.200).

L'hospitalisation à domicile en plein essor

Cela n'a pas empêché la tendance de fond du "virage ambulatoire" - sur fond de "contraintes de personnel" - de se poursuivre: 1.369 places d'hospitalisation "de jour" ont été ouvertes en 2020, portant leur nombre total à 80.089.

L'hospitalisation à domicile a dans le même temps connu une "croissance particulièrement vive" de 10,8 %, soit 21.276 patients "pouvant être pris en charge simultanément sur le territoire".

Ce mode de prise en charge représentait ainsi, fin 2020, "7% des capacités totales en hospitalisation complète" hors psychiatrie, contre 2,1% en 2006.

