Hôpital 2.0 : en cas de 2e vague, la technologie aidera à sauver des vies

Pour Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, le scénario d'une deuxième vague de coronavirus à l'automne est « l'hypothèse la plus probable ». Et dans cette perspective, pour nos hôpitaux, une chose est sûre : le recours au digital permettra de sauver des vies !

L'hôpital 2.0 repose sur un socle informatique robuste et flexible

Mais il faut tout d'abord recentrer le propos. Quand on parle de « digital à l'hôpital » ou « d'hôpital 2.0 », on parle tout d'abord d'informatique, c'est-à-dire la gestion de la donnée (dossier patient numérique, ...) et des flux d'informations (alarmes médicales, techniques,...). Il ne s'agit pas d'être sexy mais d'être efficace ! Car de là découle l'essentiel : une bonne organisation qui permet d'assurer une prise en charge des patients de qualité et garantir des conditions de travail optimisés pour le personnel soignant. Et cette « bonne organisation », il faut qu'elle puisse...