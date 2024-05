Epargne salariale : un millier de salariés dénonce les investissements néfastes pour le climat d'Amundi

TotalEnergies n'exclut pas de nouveaux champs pétroliers

Le PDG de TotalEnergies a invité ce vendredi ses actionnaires à valider sa stratégie, leur promettant de garder « le cap » lors de son assemblée générale annuelle qui a finalement eu lieu sans heurts, à distance de militants écologistes.

« Je vous confirme, nul besoin de le dire, mais si certains en doutent que nous garderons le cap de cette stratégie équilibrée », entre pétrole et gaz d'une part, et énergies bas carbone d'autres part, a déclaré le PDG de 60 ans, dont l'entreprise se targue d'être plus rentable, moins endettée, plus solide, et plus généreuse pour ses actionnaires.

Le PDG de la major pétrolière a aussi ajouté, lors de son allocution : « TotalEnergies démontre chaque jour qu'il est possible encore une fois, d'être une compagnie rentable, même la plus rentable, tout en se transformant et en investissant dans les énergies de demain. »

Le dirigeant a aussi rappelé qu'il était « nécessaire » de mettre en production « de nouveaux champs » pétroliers, à rebours des préconisations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dont le scénario de neutralité carbone en 2050 met au ban tout nouveau projet pétrogazier.