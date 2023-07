Gestion d'actifs : Amundi tutoie à nouveau les 2.000 milliards d'euros d'encours

Une bonne collecte ainsi que la tendance des marchés au deuxième trimestre ont permis à Amundi de voir ses encours gérés se rapprocher de la barre des 2.000 milliards d'euros au 30 juin et d'augmenter ses bénéfices, selon un communiqué publié vendredi.

La filiale de Crédit Agricole, détenue à 70% par la banque, gérait au 30 juin 1.961 milliards d'euros, en hausse de 1,4% sur trois mois. Elle a franchi les 2.000 milliards seulement fin 2021 et début 2022.

Situation inverse par rapport au premier trimestre

La hausse des encours est principalement due aux « effets marché et change », mais Amundi est parvenu à collecter plus d'argent qu'elle n'a subi de retraits (+3,7 milliards) entre avril et juin alors que la situation était inverse en début d'année (-11,1 milliards d'euros).

Si les cours de Bourse se sont bien repris depuis neuf mois, « les investisseurs restent prudents », estime Amundi, ce qui se voit dans l'attractivité des produits de trésorerie, des placements à court terme et facilement mobilisables.

La directrice générale Valérie Baudson a loué lors d'une présentation à la presse « la profondeur de l'offre et l'agilité offerte aux clients » pour maintenir « une bonne dynamique commerciale ». Globalement, le bénéfice net du gestionnaire d'actif s'est élevé à 305 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 36,1% par rapport la même période l'an passé.

Les bénéfices sont en partie redistribués sous forme de dividendes aux actionnaires, mais une part est aussi gardée en vue d'une acquisition, selon le plan stratégique 2025 de l'entreprise.

En avance, sur le plan d'intégration de Lyxor

« Faire des acquisitions si on a l'opportunité » reste pour les actionnaires l'opération « la plus créatrice de valeur », a répété Valérie Baudson, sans pour autant annoncer d'avancées sur ce point. « Ce n'est pas le "deal" qui est complexe, mais l'intégration » de l'entreprise, a-t-elle dit. Les synergies dégagées par la dernière acquisition d'Amundi, le spécialiste de la gestion passif Lyxor finalisée en décembre 2021, est « en avance », sur le plan initial a aussi indiqué le communiqué de résultats.

Par ailleurs, la directrice générale a assuré qu'Amundi voyait « la tendance s'améliorer en Chine », un marché important pour le gestionnaire d'actifs, qui y est implanté via des coentreprises. La dynamique reste toutefois moins porteuse qu'en Inde.

(avec AFP)