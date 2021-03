Et si Dominique de Villepin devenait le candidat providentiel de la droite ?

Sarkozy, c'est fini ? « Je crois que là, il peut dire adieu à la présidentielle ! », se réjouit un macroniste. Il est vrai qu'en étant condamné à trois ans de prison, dont un ferme, pour « corruption » et « trafic d'influence » dans l'affaire dite des « écoutes », l'ancien président a pris un sacré coup sur la tête. Pour ne rien arranger, Nicolas Sarkozy n'en a pas terminé avec la justice. Malheureusement, pour lui, son supplice judiciaire va continuer en ce mois de mars avec le procès « Bygmalion » qui va s'ouvrir dans quelques jours, du nom de cette société de communication chargée d'organiser les meetings du candidat Sarkozy en 2012, et qui avait facturé ses prestations à l'UMP plutôt qu'à l'association de campagne, permettant de cacher aux pouvoirs publics les dépassements faramineux (et illégaux) de ses dépenses de campagne (On parle d'un dépassement de plus de 20 millions d'euros...)

Comme à son habitude pourtant, Nicolas Sarkozy a choisi l'attaque pour se défendre. Dès l'annonce du verdict, les Français ont eu droit à un vrai tapis de bombes médiatiques. D'abord, l'ensemble de ses soutiens à droite et ses fans dans les sphères du pouvoir l'ont défendu à...