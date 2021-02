La souveraineté, nouveau mantra d'Emmanuel Macron ?

Depuis maintenant bientôt un an, le président Macron multiplie les discours évoquant la « souveraineté ». Dès le début de la pandémie, il expliquait ainsi avoir l'ambition de « rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. » Quelques mois plus tôt, dans The Economist, il avait exhorté ses partenaires européens à assurer « l'autonomie stratégique » de l'Europe. Puis, au coeur de l'été, alors que les Français reprenaient quelques forces entre deux vagues épidémiques, Emmanuel Macron est revenu sur le sujet, en affirmant : « Nous devons relocaliser et recréer des forces de production sur nos territoires. La souveraineté sanitaire et industrielle sera l'un des piliers du plan de relance ». Un discours que ne renierait pas un certain Arnaud Montebourg, ancien ministre du « redressement productif » de François Hollande.

Qu'est-il arrivé au président de la « start up nation » et de la « disruption » de 2017 ? Certains commentateurs y voient une nouvelle lubie pour rassurer les Français. À la rentrée de septembre, le président persiste et signe pourtant, et pas n'importe où, devant les...