Macron, Sarko, stop ou encore ? Demandez à Bolloré...

Et si Emmanuel Macron avait déjà réussi son « pari » ? En s'opposant aux médecins et épidémiologistes qui réclamaient à cor et à cris il y a encore quelques jours la mise en place d'un troisième confinement, le président a indéniablement marqué des points auprès des Français qui ont de plus en plus de mal à supporter les restrictions sanitaires.

Plus de quinze jours après la décision du chef de l'Etat, le front de l'épidémie semble lui donner raison : le niveau des contaminations n'a pas explosé comme le redoutaient certains scientifiques. Les courbes sont mêmes légèrement négatives. C'est désormais devenu une habitude, médecins et épidémiologistes se succèdent sur les plateaux télé pour reconnaître qu'il ont été trop alarmistes. Bien sûr, l'inconnu des variants du virus plane encore sur l'Elysée. Alexis Kohler comme Emmanuel Macron regardent chaque jour comme le lait sur le feu les différents chiffres qui leur remontent du terrain.

« Rien n'est gagné encore d'un point de vue sanitaire », nous souffle ainsi un conseiller alors que la situation à Dunkerque sur le "variant anglais" inquiète. « Si la situation s'améliore d'ici le printemps,...