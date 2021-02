Quand Jean Castex se retrouve dans l'enfer de Matignon au temps de la Covid

Cela devient une habitude : quand il s'agit d'annoncer les mauvaises nouvelles sur le front de l'épidémie, c'est Jean Castex, le Premier ministre, qui s'y colle. Accompagné de son ministre de la Santé, Olivier Véran, l'hôte de Matignon est donc de nouveau apparu jeudi 25 février à la télévision pour commenter les derniers chiffres alarmants concernant les taux d'incidence. Dur métier. Il était 18 heures, mais à Paris, comme dans d'autres métropoles, de nombreux salariés étaient encore dans les transports pour rentrer chez eux. Couvre-feu, ou pas. Nouvelle preuve que l'acception sociale des mesures coercitives est en chute libre chez les Français.

Depuis quelques jours, faute de doses de vaccins suffisantes, on reparle donc d'un confinement dans les couloirs du pouvoir. Parfois, les réflexions des uns laissent songeur quant à la déconnexion entre temps politique, temps sanitaire, et vie quotidienne tout court : « Si on faisait de la politique fiction, on pourrait jusqu'à imaginer que Macron traine des pieds pour reconfiner, afin de remettre à plus tard les élections régionales et départementales, prévues aux dernières nouvelles en juin ! », s'amuse un macroniste à l'Assemblée Nationale.

Concours Lépine du reconfinement

Au concours Lépine de la trouvaille la plus hors sol sur le front de l'épidémie, c'est...